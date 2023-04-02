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Эрдоган утвердил заявку Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган утвердил заявку Финляндии на вступление в НАТО

Завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации... 02.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.Указ Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.Таким образом, завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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