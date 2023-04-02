https://sputnik-georgia.ru/20230402/erdogan-utverdil-zayavku-finlyandii-na-vstuplenie-v-nato-276339520.html
Эрдоган утвердил заявку Финляндии на вступление в НАТО
Эрдоган утвердил заявку Финляндии на вступление в НАТО
Завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации... 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T11:54+0400
2023-04-02T11:54+0400
2023-04-02T11:54+0400
в мире
новости
политика
финляндия
турция
швеция
реджеп тайип эрдоган
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/04/268157454_0:140:1600:1040_1920x0_80_0_0_5873c27296dd956b80cf51bc8d4cf8c2.jpg
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.Указ Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.Таким образом, завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
финляндия
турция
швеция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/04/268157454_97:0:1520:1067_1920x0_80_0_0_1752c12f213e4651963c7f54c7f7629b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато
в мире, новости, политика, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато
Эрдоган утвердил заявку Финляндии на вступление в НАТО
Завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
Указ Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.
"Решено считать целесообразным утверждение протокола от 5 июля 2022 года о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору", – говорится в тексте указа.
Таким образом, завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.