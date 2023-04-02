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Эрдоган утвердил заявку Финляндии на вступление в НАТО
Эрдоган утвердил заявку Финляндии на вступление в НАТО
Завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации... 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T11:54+0400
2023-04-02T11:54+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.Указ Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.Таким образом, завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато
в мире, новости, политика, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато

Эрдоган утвердил заявку Финляндии на вступление в НАТО

11:54 02.04.2023
© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибывает на саммит НАТО в Мадрид (30 июня 2022). Испания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибывает на саммит НАТО в Мадрид (30 июня 2022). Испания - Sputnik Грузия, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
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Завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.

Указ Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

"Решено считать целесообразным утверждение протокола от 5 июля 2022 года о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору", – говорится в тексте указа.

Таким образом, завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса, ожидается, что в ближайшие дни страна станет полноправным членом Организации Североатлантического договора.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской.
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