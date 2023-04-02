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Мальчиков в 2022 году в Грузии родилось больше, чем девочек
Мальчиков в 2022 году в Грузии родилось больше, чем девочек
По данным "Сакстата", рождаемость в 2022 году за год сократилась на 7,9% 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T15:36+0400
2023-04-02T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В Грузии в 2022 году родились 42,3 тысячи детей: 21 897 мальчиков и 20 422 девочки, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии. По данным "Сакстата", рождаемость в 2022 году за год сократилась на 7,9%. На первом месте по рождаемости Тбилиси (14 202), далее следуют Аджария (5 267) и Квемо Картли (5 074). Самая низкая рождаемость зафиксирована в Гурии (917), Мцхета-Мтианети (788) и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (246). При этом в 2022 году на 1,7% выросло число первых детей в семье по сравнению с 2021 годом, а вот число вторых детей в семьях сократилось, по сравнению с тем же периодом, на 2,1%. Что касается возраста матерей, то основная часть рожающих в 2022 году была в возрасте от 25 до 34 лет. При этом в 2022 году было зафиксировано рождение 7 детей матерями, которым меньше 15 лет, и 49 детей – мамами старше 50 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, общество, новости, сакстат
тбилиси, грузия, общество, новости, сакстат
Мальчиков в 2022 году в Грузии родилось больше, чем девочек
15:36 02.04.2023 (обновлено: 16:24 02.04.2023)
По данным "Сакстата", рождаемость в 2022 году за год сократилась на 7,9%
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В Грузии в 2022 году родились 42,3 тысячи детей: 21 897 мальчиков и 20 422 девочки, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии.
По данным "Сакстата", рождаемость в 2022 году за год сократилась на 7,9%. На первом месте по рождаемости Тбилиси (14 202), далее следуют Аджария (5 267) и Квемо Картли (5 074).
Самая низкая рождаемость зафиксирована в Гурии (917), Мцхета-Мтианети (788) и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (246).
При этом в 2022 году на 1,7% выросло число первых детей в семье по сравнению с 2021 годом, а вот число вторых детей в семьях сократилось, по сравнению с тем же периодом, на 2,1%.
Что касается возраста матерей, то основная часть рожающих в 2022 году была в возрасте от 25 до 34 лет. При этом в 2022 году было зафиксировано рождение 7 детей матерями, которым меньше 15 лет, и 49 детей – мамами старше 50 лет.