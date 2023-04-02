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Мужчина пытался убить бывшую жену и покончил с собой в Западной Грузии – СМИ
Мужчина пытался убить бывшую жену и покончил с собой в Западной Грузии – СМИ
Женщину перевезли в Кутаисский центр интенсивной медицины, ее состояние критическое 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Мужчина нанес до 20 ударов ножом бывшей жене в субботу поздним вечером, после чего он покончил с собой, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации СМИ, инцидент произошел в селе Баноджа, Цхалтубского района Имерети. Женщину перевезли в Кутаисский центр интенсивной медицины, ее состояние критическое. МВД Грузии ведет расследование по статье "Попытка убийства члена семьи, совершенная при отягчающих обстоятельствах". Преступление наказывается лишением свободы от 13 до 17 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, имерети

Мужчина пытался убить бывшую жену и покончил с собой в Западной Грузии – СМИ

21:47 02.04.2023 (обновлено: 22:16 02.04.2023)
© Sputnik / STRINGERКутаиси - патрульная полиция
Кутаиси - патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 02.04.2023
© Sputnik / STRINGER
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Женщину перевезли в Кутаисский центр интенсивной медицины, ее состояние критическое
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Мужчина нанес до 20 ударов ножом бывшей жене в субботу поздним вечером, после чего он покончил с собой, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации СМИ, инцидент произошел в селе Баноджа, Цхалтубского района Имерети. Женщину перевезли в Кутаисский центр интенсивной медицины, ее состояние критическое.
МВД Грузии ведет расследование по статье "Попытка убийства члена семьи, совершенная при отягчающих обстоятельствах". Преступление наказывается лишением свободы от 13 до 17 лет.
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