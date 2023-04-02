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Олимпийская чемпионка Шишкина: новые рекомендации МОК незаконны
Олимпийская чемпионка Шишкина: новые рекомендации МОК незаконны
Ни одна из рекомендаций МОК по условиям допуска российских спортсменов на Олимпиаду не соответствует ни Олимпийской хартии, ни международному праву 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T19:06+0400
2023-04-02T19:06+0400
2023-04-02T19:17+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. Почему россиянам хотят запретить участвовать в соревнованиях по командным видам спорта? Как отстранение спортсменов из России скажется на мировом спорте? В правильном ли направлении движется мировое спортивное движение по мнению спортсменов? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, спорт, россия, в мире, мок, видео
мультимедиа, видео, спорт, россия, в мире, мок, видео
Олимпийская чемпионка Шишкина: новые рекомендации МОК незаконны
19:06 02.04.2023 (обновлено: 19:17 02.04.2023)
Ни одна из рекомендаций МОК по условиям допуска российских спортсменов на Олимпиаду не соответствует ни Олимпийской хартии, ни международному праву
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.
Почему россиянам хотят запретить участвовать в соревнованиях по командным видам спорта? Как отстранение спортсменов из России скажется на мировом спорте? В правильном ли направлении движется мировое спортивное движение по мнению спортсменов?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.