https://sputnik-georgia.ru/20230402/olimpiyskaya-chempionka-shishkina-novye-rekomendatsii-rekomendatsii-mok-nezakonny-276341162.html

Олимпийская чемпионка Шишкина: новые рекомендации МОК незаконны

Олимпийская чемпионка Шишкина: новые рекомендации МОК незаконны

Ни одна из рекомендаций МОК по условиям допуска российских спортсменов на Олимпиаду не соответствует ни Олимпийской хартии, ни международному праву 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T19:06+0400

2023-04-02T19:06+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина. Почему россиянам хотят запретить участвовать в соревнованиях по командным видам спорта? Как отстранение спортсменов из России скажется на мировом спорте? В правильном ли направлении движется мировое спортивное движение по мнению спортсменов? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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