https://sputnik-georgia.ru/20230402/poshlina-na-eksport-nefti-vyrosla-v-rossii-276341627.html

Пошлина на экспорт нефти выросла в России

Пошлина на экспорт нефти выросла в России

Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 доллара за баррель 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T13:44+0400

2023-04-02T13:44+0400

2023-04-02T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля повысилась на символические 0,1 доллара – до 14,3 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну, на темные повысится до 14,3 доллара с 14,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,2 доллара, прямогонного (нафта) – 7,8 доллара. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ с 1 апреля останется нулевой. Пошлина на кокс составит 0,9 доллара за тонну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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