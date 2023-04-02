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Пошлина на экспорт нефти выросла в России
Пошлина на экспорт нефти выросла в России
Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 доллара за баррель 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T13:44+0400
2023-04-02T13:44+0400
2023-04-02T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля повысилась на символические 0,1 доллара – до 14,3 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну, на темные повысится до 14,3 доллара с 14,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,2 доллара, прямогонного (нафта) – 7,8 доллара. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ с 1 апреля останется нулевой. Пошлина на кокс составит 0,9 доллара за тонну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, экономика, цены на нефть
россия, новости, экономика, цены на нефть
Пошлина на экспорт нефти выросла в России
Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 доллара за баррель
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля повысилась на символические 0,1 доллара – до 14,3 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития.
"Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период период с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 доллара за баррель, или 370,9 доллара за тонну. Месяцем ранее баррель Urals стоил 50,51 доллара", - говорится в сообщении ведомства.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну, на темные повысится до 14,3 доллара с 14,2 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,2 доллара, прямогонного (нафта) – 7,8 доллара.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ с 1 апреля останется нулевой. Пошлина на кокс составит 0,9 доллара за тонну.