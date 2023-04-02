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Пожар в гостинице центре Тбилиси – задержанному предъявили обвинение
Пожар в гостинице центре Тбилиси – задержанному предъявили обвинение
Задержанный вину не признает и пользуется своим правом хранить молчание 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T17:56+0400
2023-04-02T17:56+0400
2023-04-02T17:58+0400
грузия
новости
происшествия
пожар в центре тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Задержанному по делу о пожаре в гостинице "Амбассадор" в Тбилиси предъявлено обвинение по статье "Повреждение или уничтожение имущества путем поджога". Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа. На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад. По словам адвоката задержанного, он не признает своей вины и воспользовался правом хранить молчание. Следователи предъявили обвинение задержанному по делу о пожаре в гостинице "Амбассадор" в СИЗО. По словам адвокатов, он вину не признает и пользуется своим правом хранить молчание. По словам адвоката, обвиняемый отрицает информацию о том, что он якобы проиграл перед пожаром в казино крупную сумму. Суд, вероятно, в воскресенье рассмотрит вопрос об избрании для обвиняемого меры пресечения. По данным следствия, мужчина, который был постояльцем отеля, устроил пожар, который перекинулся на третий и четвертый этажи гостиницы. Полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Ранее в СМИ распространилась версия, что поджог устроил посетитель казино, проигравший крупную сумму денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, пожар в центре тбилиси
грузия, новости, происшествия, пожар в центре тбилиси
Пожар в гостинице центре Тбилиси – задержанному предъявили обвинение
17:56 02.04.2023 (обновлено: 17:58 02.04.2023)
Задержанный вину не признает и пользуется своим правом хранить молчание
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Задержанному по делу о пожаре в гостинице "Амбассадор" в Тбилиси предъявлено обвинение по статье "Повреждение или уничтожение имущества путем поджога".
Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа. На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад.
По словам адвоката задержанного, он не признает своей вины и воспользовался правом хранить молчание.
Следователи предъявили обвинение задержанному по делу о пожаре в гостинице "Амбассадор" в СИЗО. По словам адвокатов, он вину не признает и пользуется своим правом хранить молчание.
"Он вину не признает, воспользовался правом хранить молчание. Он отказался подписывать какие-либо документы, так как не участвовал в следственных действиях. Следовательно, опрос не проводился", – сказал Паата Гогаладзе.
По словам адвоката, обвиняемый отрицает информацию о том, что он якобы проиграл перед пожаром в казино крупную сумму.
Суд, вероятно, в воскресенье рассмотрит вопрос об избрании для обвиняемого меры пресечения.
По данным следствия, мужчина, который был постояльцем отеля, устроил пожар, который перекинулся на третий и четвертый этажи гостиницы. Полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Ранее в СМИ распространилась версия, что поджог устроил посетитель казино, проигравший крупную сумму денег.