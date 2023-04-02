https://sputnik-georgia.ru/20230402/pozhar-v-gostinitse-tsentre-tbilisi---zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-276345274.html

Пожар в гостинице центре Тбилиси – задержанному предъявили обвинение

Пожар в гостинице центре Тбилиси – задержанному предъявили обвинение

Задержанный вину не признает и пользуется своим правом хранить молчание 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T17:56+0400

2023-04-02T17:56+0400

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пожар в центре тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Задержанному по делу о пожаре в гостинице "Амбассадор" в Тбилиси предъявлено обвинение по статье "Повреждение или уничтожение имущества путем поджога". Пожар в гостинице случился вечером 31 марта. Огонь появился на последнем этаже здания и охватил сразу два этажа. На месте для тушения огня, который из-за сильного ветра мог перекинуться на ближайшие здания, было мобилизовано 16 пожарных бригад. По словам адвоката задержанного, он не признает своей вины и воспользовался правом хранить молчание. Следователи предъявили обвинение задержанному по делу о пожаре в гостинице "Амбассадор" в СИЗО. По словам адвокатов, он вину не признает и пользуется своим правом хранить молчание. По словам адвоката, обвиняемый отрицает информацию о том, что он якобы проиграл перед пожаром в казино крупную сумму. Суд, вероятно, в воскресенье рассмотрит вопрос об избрании для обвиняемого меры пресечения. По данным следствия, мужчина, который был постояльцем отеля, устроил пожар, который перекинулся на третий и четвертый этажи гостиницы. Полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога по горячим следам. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Ранее в СМИ распространилась версия, что поджог устроил посетитель казино, проигравший крупную сумму денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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