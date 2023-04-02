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Смотреть клубные встречи игроков сборной Грузии станет проще – федерация футбола
Смотреть клубные встречи игроков сборной Грузии станет проще – федерация футбола
Речь идет о показе матчей тех чемпионатов, авторские права на которые не принадлежат ни одной компании на территории Грузии 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T22:15+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Федерация футбола Грузии запустила новый проект для грузинских болельщиков – отныне за играми членов сборной, играющих за границей, можно будет наблюдать на веб-платформах Федерации футбола Грузии. "На данном этапе уже известно, что до конца текущего футбольного сезона на нашем официальном сайте вы увидите все матчи Гурама Кашия, Георгия Чакветадзе и Джабы Канкава из братиславского "Словани" в рамках чемпионата Словакии", – говорится в заявлении Федерации. По информации ФФГ, в ближайшее время на платформу добавится еще несколько чемпионатов Европы, где играют члены и кандидаты сборной Грузии. По информации федерации, работа над этим проектом велась несколько месяцев. "Мы бы хотели, чтобы любители футбола увидели как можно больше матчей с участием грузинских футболистов, как на интернет-площадке, так и по телевидению. На данном этапе начинаем с чемпионата Словакии, скоро добавим еще несколько клубных матчей наших легионеров", – говорится в заявлении. Как поясняется в заявлении, речь идет о показе матчей тех чемпионатов, авторские права на которые не принадлежат ни одной компании на территории Грузии. "Соответствующая техническая команда уже несколько месяцев работает над запуском проекта, и я уверен, что это будет приятной новостью для грузинских болельщиков. Более подробную информацию о наших планах мы предоставим любителям футбола позже", – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири. Первый матч в рамках проекта был показан 2 апреля. Братиславский "Словани" в гостях сыграл вничью со "Спартаком" из Трнавы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, гурам кашия, джаба канкава, ффг, футбол
спорт, грузия, новости, гурам кашия, джаба канкава, ффг, футбол

Смотреть клубные встречи игроков сборной Грузии станет проще – федерация футбола

22:15 02.04.2023 (обновлено: 22:45 02.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerФедерация футбола Грузии - ФФГ
Федерация футбола Грузии - ФФГ - Sputnik Грузия, 1920, 02.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Речь идет о показе матчей тех чемпионатов, авторские права на которые не принадлежат ни одной компании на территории Грузии
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Федерация футбола Грузии запустила новый проект для грузинских болельщиков – отныне за играми членов сборной, играющих за границей, можно будет наблюдать на веб-платформах Федерации футбола Грузии.
"На данном этапе уже известно, что до конца текущего футбольного сезона на нашем официальном сайте вы увидите все матчи Гурама Кашия, Георгия Чакветадзе и Джабы Канкава из братиславского "Словани" в рамках чемпионата Словакии", – говорится в заявлении Федерации.
По информации ФФГ, в ближайшее время на платформу добавится еще несколько чемпионатов Европы, где играют члены и кандидаты сборной Грузии.

"Мы ведем переговоры. Предварительные анонсы матчей вы можете посмотреть на сайте сборной nakrebi.ge", – говорится в сообщении ФФГ.

По информации федерации, работа над этим проектом велась несколько месяцев.
"Мы бы хотели, чтобы любители футбола увидели как можно больше матчей с участием грузинских футболистов, как на интернет-площадке, так и по телевидению. На данном этапе начинаем с чемпионата Словакии, скоро добавим еще несколько клубных матчей наших легионеров", – говорится в заявлении.
Как поясняется в заявлении, речь идет о показе матчей тех чемпионатов, авторские права на которые не принадлежат ни одной компании на территории Грузии.
"Соответствующая техническая команда уже несколько месяцев работает над запуском проекта, и я уверен, что это будет приятной новостью для грузинских болельщиков. Более подробную информацию о наших планах мы предоставим любителям футбола позже", – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири.
Первый матч в рамках проекта был показан 2 апреля. Братиславский "Словани" в гостях сыграл вничью со "Спартаком" из Трнавы.
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