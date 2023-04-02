https://sputnik-georgia.ru/20230402/smotret-klubnye-vstrechi-igrokov-sbornoy-gruzii-stanet-prosche---federatsiya-futbola-276348173.html

Смотреть клубные встречи игроков сборной Грузии станет проще – федерация футбола

Смотреть клубные встречи игроков сборной Грузии станет проще – федерация футбола

Речь идет о показе матчей тех чемпионатов, авторские права на которые не принадлежат ни одной компании на территории Грузии 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T22:15+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Федерация футбола Грузии запустила новый проект для грузинских болельщиков – отныне за играми членов сборной, играющих за границей, можно будет наблюдать на веб-платформах Федерации футбола Грузии. "На данном этапе уже известно, что до конца текущего футбольного сезона на нашем официальном сайте вы увидите все матчи Гурама Кашия, Георгия Чакветадзе и Джабы Канкава из братиславского "Словани" в рамках чемпионата Словакии", – говорится в заявлении Федерации. По информации ФФГ, в ближайшее время на платформу добавится еще несколько чемпионатов Европы, где играют члены и кандидаты сборной Грузии. По информации федерации, работа над этим проектом велась несколько месяцев. "Мы бы хотели, чтобы любители футбола увидели как можно больше матчей с участием грузинских футболистов, как на интернет-площадке, так и по телевидению. На данном этапе начинаем с чемпионата Словакии, скоро добавим еще несколько клубных матчей наших легионеров", – говорится в заявлении. Как поясняется в заявлении, речь идет о показе матчей тех чемпионатов, авторские права на которые не принадлежат ни одной компании на территории Грузии. "Соответствующая техническая команда уже несколько месяцев работает над запуском проекта, и я уверен, что это будет приятной новостью для грузинских болельщиков. Более подробную информацию о наших планах мы предоставим любителям футбола позже", – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири. Первый матч в рамках проекта был показан 2 апреля. Братиславский "Словани" в гостях сыграл вничью со "Спартаком" из Трнавы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, гурам кашия, джаба канкава, ффг, футбол