https://sputnik-georgia.ru/20230402/tbilisskie-pristroyki-domiki-na-kurikh-nozhkakh-276332070.html

Тбилисские пристройки: домики на курьих ножках

Тбилисские пристройки: домики на курьих ножках

Проблема пристроек для Тбилиси никуда не ушла. В столице Грузии тысячи домов, чьи фасады украшает самострой. Постепенно некоторые пристройки ветшают, в столице... 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T00:48+0400

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В 90-х тема пристроек в столице Грузии была очень актуальной. Не имея возможности купить квартиру, можно было пристроить к основному зданию еще комнату, а то и две. В разных районах города стали появляться строительные бригады, которые возводили для жильцов многоэтажных домов пристройки самого разного калибра. Оставалось лишь следить за прочностью конструкции. У кого было больше средств - там пристройка была более основательной.

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недвижимость в тбилиси, недвижимость, социальные проблемы