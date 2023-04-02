https://sputnik-georgia.ru/20230402/vremya-ch-yadernoe-oruzhie-rf-v-belarusi-obstanovka-v-artemovske-i-postavki-oruzhiya-vsu-276332660.html

Время Ч: ядерное оружие РФ в Беларуси, обстановка в Артемовске и поставки оружия ВСУ

Время Ч: ядерное оружие РФ в Беларуси, обстановка в Артемовске и поставки оружия ВСУ

Почему Киев на самом деле боится потерять Артемовск и как скоро рухнет созданный США карточный домик – смотрите в нашем видео. 02.04.2023, Sputnik Грузия

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Может ли Запад помешать размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси? Как решение Москвы меняет расклад сил и мировой миропорядок? До каких стран гипотетически? Почему Киев на самом деле боится потерять Артемовск? И как скоро рухнет созданный США карточный домик? Эти и другие темы обсуждаем в новом выпуске программы "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.

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