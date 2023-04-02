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Время Ч: ядерное оружие РФ в Беларуси, обстановка в Артемовске и поставки оружия ВСУ
Время Ч: ядерное оружие РФ в Беларуси, обстановка в Артемовске и поставки оружия ВСУ
Почему Киев на самом деле боится потерять Артемовск и как скоро рухнет созданный США карточный домик – смотрите в нашем видео. 02.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-02T12:05+0400
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Может ли Запад помешать размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси? Как решение Москвы меняет расклад сил и мировой миропорядок? До каких стран гипотетически? Почему Киев на самом деле боится потерять Артемовск? И как скоро рухнет созданный США карточный домик? Эти и другие темы обсуждаем в новом выпуске программы "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.
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мультимедиа, видео, в мире, беларусь, киев, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, беларусь, киев, сша, видео
Время Ч: ядерное оружие РФ в Беларуси, обстановка в Артемовске и поставки оружия ВСУ
12:05 02.04.2023 (обновлено: 13:11 02.04.2023)
Почему Киев на самом деле боится потерять Артемовск и как скоро рухнет созданный США карточный домик – смотрите в нашем видео.
Может ли Запад помешать размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси? Как решение Москвы меняет расклад сил и мировой миропорядок? До каких стран гипотетически? Почему Киев на самом деле боится потерять Артемовск? И как скоро рухнет созданный США карточный домик?
Эти и другие темы обсуждаем в новом выпуске программы "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.