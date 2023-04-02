https://sputnik-georgia.ru/20230402/yuzhnyy-kavkaz-kak-platforma-dlya-mira--politik-o-novoy-initsiative-276344204.html

Южный Кавказ как платформа для мира – политик о новой инициативе

Южный Кавказ как платформа для мира – политик о новой инициативе

Исходя из географического положения, Грузия должна выступать с инициативой общекавказского мирного пространства, считает эксперт 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузия, Азербайджан и Армения могут создать новую мирную платформу на Южном Кавказе для переговоров мировых игроков – России, Китая и США, заявил председатель партии "Грузинская идея" Леван Чачуа в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По словам Чачуа, Грузия, Армения и Азербайджан должны превратить Южный Кавказ в мирный ареал, в своего рода пространство баланса, а не в пространство конфронтации и противостояния. "Кавказ имел бы такую функцию, где между этими тремя великими гегемонами был бы баланс и где были бы точки пересечения их общих интересов – как культурных, так и экономических, и политических. Я думаю, что грузинская политика должна вестись в этом направлении", – заявил Чачуа. По его словам, Грузия должна убедить соседние Армению и Азербайджан выступить с общей мирной инициативой. "Мы должны убедить наших армянских и азербайджанских братьев в том, что, выбирая разные векторы, скажем, одни выбирают вектор Турции, другие вектор России и НАТО, мы не сможем установить мир на Кавказе", – сказал Чачуа. По словам политика, в геополитическом контексте Грузия сама по себе не может быть творцом погоды. Но, исходя из географического положения, страна должна выступать с инициативой общекавказского мирного пространства. Чачуа считает, что то, чем сегодня является Грузия на Кавказе, Южный Кавказ может стать для мира. Политик уверен, что мировая политика жизненно нуждается в таком мирном пространстве, которого сегодня нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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