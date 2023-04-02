https://sputnik-georgia.ru/20230402/zal-stoyal-na-nogakh-pevitsa-iz-gruzii-vnov-proizvela-furor-na-american-idol--video-276321239.html

Зал стоял на ногах: певица из Грузии вновь произвела фурор на American Idol – видео

Зал стоял на ногах: певица из Грузии вновь произвела фурор на American Idol – видео

Новый выпуск с талантливой грузинкой выйдет только сегодня, однако в сети уже распространился фрагмент выступления Бузаладзе 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T10:49+0400

2023-04-02T10:49+0400

2023-04-02T10:49+0400

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нуца бузаладзе

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе привела в восторг своим выступлением зрителей и членов жюри на всемирно известном вокальном проекте American Idol. Исполнительница прошла отборочный тур и на втором этапе исполнила песню I Surrender Селион Дион. Выступление было настолько сильным, что под конец весь зал, в том числе и члены жюри – Лайонел Ричи, Люк Брайан и Кэти Перри – встали со своих мест. Лайонел Ричи даже посвятил пост Нуце в соцсети, анонсировав новый выпуск: "Когда год за годом мы говорим, что у нас лучшие таланты, это правда!", – написал Ричи, отметив в публикации талантливую грузинку. Новый выпуск с Нуцей выйдет только сегодня, однако в сети уже распространился фрагмент выступления Бузаладзе. Дальнейшая судьба грузинки на конкурсе пока неизвестна, однако, судя по реакции зала и жюри, ее ждет успех. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого она стала в 2014 году. Бузаладзе участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других вокальных шоу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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