https://sputnik-georgia.ru/20230403/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-276349121.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 115,1% к ВВП за последние четыре квартала 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T09:01+0400

2023-04-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 декабря 2022 года имеет отрицательное значение и составляет 28,3 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал показатель ухудшился на 1,8 миллиарда долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 115,1% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 14,2 миллиарда долларов, что на 828,9 миллиона долларов больше показателя на конец третьего квартала 2022 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 42,5 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 2,6 миллиарда долларов по сравнению со третьим кварталом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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