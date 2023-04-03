https://sputnik-georgia.ru/20230403/chto-nelzya-delat-v-pesakh-2023-traditsii-i-obychai-evreyskoy-paskhi-276388016.html
Что нельзя делать в Песах 2023: традиции и обычаи еврейской Пасхи
Что нельзя делать в Песах 2023: традиции и обычаи еврейской Пасхи
Песах, или иудейскую Пасху, посвященную Исходу евреев из египетского рабства, в 2023 году начнут праздновать 5 апреля с заходом солнца – это один из главных... 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T21:29+0400
2023-04-03T21:29+0400
2023-04-03T21:29+0400
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Что нельзя делать в Песах: о традициях и обычаях еврейской Пасхи читайте в материале Sputnik Грузия Что нельзя делать в Песах? В праздник иудеи обязательно следуют заповеди, согласно которой в период еврейской Пасхи нельзя употреблять квасное (хамец) и даже иметь его в своем доме, так как запастись такой едой евреи, покидая Египет, не успели. Следовательно, хлеб, испеченный на дрожжевом тесте, в Песах есть нельзя, поэтому они едят только пресный хлеб (мацу). В первый вечер еврейской Пасхи по традиции на праздничном ужине больше четырех бокалов вина выпивать нельзя. К тому же, по обычаю, бокал нельзя заполнять вином полностью. Нельзя в первый и последний день Песаха работать, а в остальные дни, которые называют "праздничными буднями", – можно. Традиции и обычаи еврейской Пасхи В первый вечер еврейской Пасхи иудеи, после торжественного богослужения в синагоге, по традиции собираются на ритуальную семейную трапезу – седер. Во время трапезы, символика и традиции которого напоминают об Исходе иудеев из Египта, согласно установленным правилам, читают молитвы, произносят благословения и поют псалмы. На стол, который, по обычаю, красиво сервируют свечами, лучшей посудой и серебром, подают шесть символичных блюд, кошерное вино и три больших куска мацы. За трапезой по традиции в определенной последовательности читают повествование об Исходе и едят соответствующие блюда: мацу, чтобы исполнить заповедь, хазерет – тертую зелень и горькую зелень марор (салат-латук, хрен и базилик), олицетворяющие горечь рабства. Едят в первый вечер Песаха и харосет – это смесь из тертых яблок, фиников, орехов и вина. По цвету это блюдо напоминает глину, из которой иудеи, находясь в рабстве, делали кирпичи. Три блюда, поданные обязательно на стол, по обычаю, не едят: крутое яйцо (бейца) напоминает о храмовых богослужениях, зроа – прожаренный кусок мяса с косточкой, напоминающий о пасхальном жертвоприношении в Иерусалимском храме, а также карпас – кусок любого весеннего овоща. По традиции каждый участник застолья проходит пять обязательных этапов (мицвот): прочитать повествование, спеть или прочитать хвалебные псалмы, съесть мацу, марор и выпить четыре бокала вина как символ обещаний, данных Всевышним народу Израиля: "И выведу вас…", "И избавлю вас…", "И спасу вас…", "И приму вас…" Пятый бокал, по обычаю, наполняют для пророка Элияха (Илии) и оставляют на праздничном столе. По преданию, пророк вернется на землю в канун Песаха, перед вторым пришествием Христа. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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религия , справки , израиль, календарь религиозных праздников
религия , справки , израиль, календарь религиозных праздников
Что нельзя делать в Песах 2023: традиции и обычаи еврейской Пасхи
Песах, или иудейскую Пасху, посвященную Исходу евреев из египетского рабства, в 2023 году начнут праздновать 5 апреля с заходом солнца – это один из главных еврейских праздников
Что нельзя делать в Песах: о традициях и обычаях еврейской Пасхи читайте в материале Sputnik Грузия
Что нельзя делать в Песах?
В праздник иудеи обязательно следуют заповеди, согласно которой в период еврейской Пасхи нельзя употреблять квасное (хамец) и даже иметь его в своем доме, так как запастись такой едой евреи, покидая Египет, не успели. Следовательно, хлеб, испеченный на дрожжевом тесте, в Песах есть нельзя, поэтому они едят только пресный хлеб (мацу).
Во время еврейской Пасхи нельзя употреблять пиво, солодовые ликеры и другие алкогольные напитки, произведенные на основе дрожжей, а также другие продукты, которые могут забродить. По обычаю, перед Песахом в доме делают генеральную уборку, чтобы очистить жилье от грязи, а также от некошерной еды.
В первый вечер еврейской Пасхи по традиции на праздничном ужине больше четырех бокалов вина выпивать нельзя. К тому же, по обычаю, бокал нельзя заполнять вином полностью.
Нельзя в первый и последний день Песаха работать, а в остальные дни, которые называют "праздничными буднями", – можно.
Традиции и обычаи еврейской Пасхи
В первый вечер еврейской Пасхи иудеи, после торжественного богослужения в синагоге, по традиции собираются на ритуальную семейную трапезу – седер.
Во время трапезы, символика и традиции которого напоминают об Исходе иудеев из Египта, согласно установленным правилам, читают молитвы, произносят благословения и поют псалмы. На стол, который, по обычаю, красиво сервируют свечами, лучшей посудой и серебром, подают шесть символичных блюд, кошерное вино и три больших куска мацы.
За трапезой по традиции в определенной последовательности читают повествование об Исходе и едят соответствующие блюда: мацу, чтобы исполнить заповедь, хазерет – тертую зелень и горькую зелень марор (салат-латук, хрен и базилик), олицетворяющие горечь рабства.
По обычаю, зелень едят, обмакивая в соленую воду – она символизирует слезы, пролитые иудеями в египетском рабстве, а также море, которое еврейский народ пересек, покидая Египет.
Едят в первый вечер Песаха и харосет – это смесь из тертых яблок, фиников, орехов и вина. По цвету это блюдо напоминает глину, из которой иудеи, находясь в рабстве, делали кирпичи.
Три блюда, поданные обязательно на стол, по обычаю, не едят: крутое яйцо (бейца) напоминает о храмовых богослужениях, зроа – прожаренный кусок мяса с косточкой, напоминающий о пасхальном жертвоприношении в Иерусалимском храме, а также карпас – кусок любого весеннего овоща.
По традиции каждый участник застолья проходит пять обязательных этапов (мицвот): прочитать повествование, спеть или прочитать хвалебные псалмы, съесть мацу, марор и выпить четыре бокала вина как символ обещаний, данных Всевышним народу Израиля: "И выведу вас…", "И избавлю вас…", "И спасу вас…", "И приму вас…"
Пятый бокал, по обычаю, наполняют для пророка Элияха (Илии) и оставляют на праздничном столе. По преданию, пророк вернется на землю в канун Песаха, перед вторым пришествием Христа.
Материал подготовлен на основе открытых источников.