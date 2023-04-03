https://sputnik-georgia.ru/20230403/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-3-aprelya-2023-276324353.html
Какой сегодня церковный праздник: 3 апреля 2023
Какой сегодня церковный праздник: 3 апреля 2023
По православному церковному календарю 3 апреля 2023 отмечают день памяти преподобного Иакова, святителя Кирилла и святителя Фомы 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T01:01+0400
2023-04-03T01:01+0400
2023-04-03T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
религиозный праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/05/251648218_0:149:2048:1301_1920x0_80_0_0_9eb162ad605be3fb56fd8ee32bb80fb2.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Иаков исповедникПо церковному календарю 3 апреля поминают преподобного Иакова, епископа, исповедника, пострадавшего при императоре-иконоборце Константине V (741-775).Иаков стремился к подвижнической жизни с юных лет, поэтому, оставив мир, принял постриг в Студийском монастыре. Он вел суровую жизнь, исполненную молитв, поста и трудов. Инок Иаков за благочестие и замечательное знание Священного Писания был возведен на епископскую кафедру в Катанской Церкви (Сицилия).Епископа во время царствования императора Константина V неоднократно принуждали к отказу от почитания святых икон. Его держали в темнице, морили голодом, пытали, но святой мужественно переносил страдания. Епископ Иаков скончался в изгнании.Епископ КатанскийПо церковному календарю 3 апреля поминают святителя Кирилла, епископа Катанского (I-II).Родился будущий святой в Антиохии. Кирилл был учеником апостола Петра, который его поставил епископом города Катаны на Сицилии. Благочестивого святителя, мудро управлявшего паствой, Господь удостоил дара чудотворения.В житие святого сказано, что по его молитве в одном источнике горькая вода, потеряв горечь, превратилась в питьевую. Это чудо многих язычников обратило к христианству. Святитель скончался в глубокой старости. Он погребен на Сицилии.Патриарх КонстантинопольскийПо церковному календарю 3 апреля поминают святителя Фому, патриарха Константинопольского, жившего в VI-VII веке.Фома был диаконом, а затем ризничим в Великой Константинопольской церкви при патриархе Иоанне IV Постнике (582-595). А в 607 году после смерти Патриарха Кириака (595-606) его избрали на Константинопольский патриарший престол.Во время патриаршества святого Фомы, который всемерно заботился о духовных нуждах паствы, грозное знамение явилось в Галатийской стране (Малая Азия). Во время крестного хода без видимой причины стали колебаться тяжелые кресты, которые несли, ударяться друг о друга и разламываться.Известный провидец, вызванный патриархом, старец преподобный Феодор Сикеот разъяснил смысл знамения. Церковь, по его словам, ожидали раздоры и беды, а государство стояло перед разорением от варварского нашествия.Святитель, услышав это, ужаснулся и попросил преподобного Феодора помолиться о нем, чтобы Господь его душу взял раньше, чем предсказанное разорение случится.Патриарх Фома скончался в 610 году. Вскоре для Византии началась тяжелая война с персами. Иерусалим пал, а Животворящий Крест Господень был захвачен и унесен в Персию. Так и сбылись все несчастья, предзнаменованные во время крестного хода чудом.ИмениныПо церковному календарю 3 апреля именины отмечают Домнин, Кирилл, Фома, Филимон и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/05/251648218_0:127:2048:1663_1920x0_80_0_0_d9657b15f00c1c1860c1e1301ea29b82.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
религия , справки , календарь религиозных праздников, религиозный праздник
религия , справки , календарь религиозных праздников, религиозный праздник
Какой сегодня церковный праздник: 3 апреля 2023
По православному церковному календарю 3 апреля 2023 отмечают день памяти преподобного Иакова, святителя Кирилла и святителя Фомы
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.
Иаков исповедник
По церковному календарю 3 апреля поминают преподобного Иакова, епископа, исповедника, пострадавшего при императоре-иконоборце Константине V (741-775).
Иаков стремился к подвижнической жизни с юных лет, поэтому, оставив мир, принял постриг в Студийском монастыре. Он вел суровую жизнь, исполненную молитв, поста и трудов. Инок Иаков за благочестие и замечательное знание Священного Писания был возведен на епископскую кафедру в Катанской Церкви (Сицилия).
Епископа во время царствования императора Константина V неоднократно принуждали к отказу от почитания святых икон. Его держали в темнице, морили голодом, пытали, но святой мужественно переносил страдания. Епископ Иаков скончался в изгнании.
Епископ Катанский
По церковному календарю 3 апреля поминают святителя Кирилла, епископа Катанского (I-II).
Родился будущий святой в Антиохии. Кирилл был учеником апостола Петра, который его поставил епископом города Катаны на Сицилии. Благочестивого святителя, мудро управлявшего паствой, Господь удостоил дара чудотворения.
В житие святого сказано, что по его молитве в одном источнике горькая вода, потеряв горечь, превратилась в питьевую. Это чудо многих язычников обратило к христианству. Святитель скончался в глубокой старости. Он погребен на Сицилии.
Патриарх Константинопольский
По церковному календарю 3 апреля поминают святителя Фому, патриарха Константинопольского, жившего в VI-VII веке.
Фома был диаконом, а затем ризничим в Великой Константинопольской церкви при патриархе Иоанне IV Постнике (582-595). А в 607 году после смерти Патриарха Кириака (595-606) его избрали на Константинопольский патриарший престол.
Во время патриаршества святого Фомы, который всемерно заботился о духовных нуждах паствы, грозное знамение явилось в Галатийской стране (Малая Азия). Во время крестного хода без видимой причины стали колебаться тяжелые кресты, которые несли, ударяться друг о друга и разламываться.
Известный провидец, вызванный патриархом, старец преподобный Феодор Сикеот разъяснил смысл знамения. Церковь, по его словам, ожидали раздоры и беды, а государство стояло перед разорением от варварского нашествия.
Святитель, услышав это, ужаснулся и попросил преподобного Феодора помолиться о нем, чтобы Господь его душу взял раньше, чем предсказанное разорение случится.
Патриарх Фома скончался в 610 году. Вскоре для Византии началась тяжелая война с персами. Иерусалим пал, а Животворящий Крест Господень был захвачен и унесен в Персию. Так и сбылись все несчастья, предзнаменованные во время крестного хода чудом.
Именины
По церковному календарю 3 апреля именины отмечают Домнин, Кирилл, Фома, Филимон и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников.