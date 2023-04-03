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Маркедонов: останется ли Грузия "островком мира" в ближайшем будущем - видео

Маркедонов: останется ли Грузия "островком мира" в ближайшем будущем - видео

Эксперт высказался об актуальных событиях в Грузии, мартовских акциях протеста и "застое" в отношениях Грузии и России 03.04.2023, Sputnik Грузия

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От стабильности в Грузии очень многое зависит. Сохранить спокойствие в стране удастся, если правительство проявит мудрость и будет обходить острые углы. Об этом заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста Тбилиси-Москва в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Сергей Маркедонов также сделал свой прогноз на ближайшее будущее – останется ли Грузия "островком мира", как говорит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, учитывая, что в Европе проходят масштабные акции протеста, продолжается российско-украинский конфликт."От стабильности в Грузии очень многое зависит. Мне кажется, это крайне важный аспект. Наверно, стабильность зависит и от самого политического класса Грузии – захочет ли он "украинизироваться", то есть становиться турбулентным и превращать свою территорию в арену геополитической борьбы", – говорит эксперт. Маркедонов подчеркивает, что в данной ситуации чрезвычайно важный аспект – внутренняя мудрость правительства, умение прагматически обходить острые углы. "Потому что очень легко встать, как это сделала Украина, или раньше это Грузия делала, на такую "правильную сторону" и тем самым подставить под удар собственную страну", – отмечает Маркедонов.

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