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Мужчина задержан в Кахети за секс со своей 13-летней родственницей – СМИ
Мужчина задержан в Кахети за секс со своей 13-летней родственницей – СМИ
Задержанному грозит от семи лет лишения свободы 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T12:40+0400
2023-04-03T12:40+0400
2023-04-03T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Молодой мужчина задержан в Кахети (Восточная Грузия) по подозрению в сексуальном контакте в отношении 13-летней девочки, сообщает телекомпания "Рустави 2". Девочка живет вместе с бабушкой в частном доме, у них арендовал жилплощадь их 25-летний родственник, и, по данным СМИ, в течение года он систематически вступал с ней в сексуальный контакт.Родные узнали о произошедшем после того, как девочка исчезла из дома и семья обратилась к полиции. Мужчина задержан, cуд избрал ему в качестве меры пресечения предварительное заключение. Ведется следствие по статье "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста", задержанному грозит от семи лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кахети
происшествия, грузия, новости, кахети
Мужчина задержан в Кахети за секс со своей 13-летней родственницей – СМИ
12:40 03.04.2023 (обновлено: 12:53 03.04.2023)
Задержанному грозит от семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Молодой мужчина задержан в Кахети (Восточная Грузия) по подозрению в сексуальном контакте в отношении 13-летней девочки, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Девочка живет вместе с бабушкой в частном доме, у них арендовал жилплощадь их 25-летний родственник, и, по данным СМИ, в течение года он систематически вступал с ней в сексуальный контакт.
Родные узнали о произошедшем после того, как девочка исчезла из дома и семья обратилась к полиции.
Мужчина задержан, cуд избрал ему в качестве меры пресечения предварительное заключение. Ведется следствие по статье "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста", задержанному грозит от семи лет лишения свободы.