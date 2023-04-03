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Мы будем в выигрыше - Маркедонов о возобновлении отношений России и Грузии

Мы будем в выигрыше - Маркедонов о возобновлении отношений России и Грузии

Ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия оценил, изменятся ли в ближайшем... 03.04.2023, Sputnik Грузия

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В настоящее время Россия стала торговым партнером №1 для Грузии за последние месяцы, при этом политические отношения находятся в стагнации."В советское время многие любили цитировать фразу Ленина о том, что политика — это концентрированное выражение экономики. Подчеркивая, что вся политика экономикой определяется. А ведь у нас в отношении России и Грузии обратная динамика: экономика – концентрированное выражение политики. Экономический уровень хороший, по турпотоку мы занимаем уверенные лидерские позиции", – сказал эксперт.Несмотря на это, экономические отношения пока не конвертируются в политику. Эксперт предполагает, что этого не происходит из-за завышенных ожиданий грузинских политиков. "Часто грузинские политики воспринимали нормализацию с завышенными ожиданиями: мы начинаем говорить с Москвой, значит, завтра Абхазия и Южная Осетия вернутся, а этого может не быть ни завтра, ни послезавтра. Тем не менее такой диалог нужен. Мне кажется, если прагматическое начало укрепится, мы будем только в выигрыше – и Грузия, и Россия", – считает Маркедонов.

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