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Мы будем в выигрыше - Маркедонов о возобновлении отношений России и Грузии
Мы будем в выигрыше - Маркедонов о возобновлении отношений России и Грузии
Ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия оценил, изменятся ли в ближайшем... 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T20:22+0400
2023-04-03T20:22+0400
2023-04-03T20:28+0400
пресс-центр
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
сергей маркедонов
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В настоящее время Россия стала торговым партнером №1 для Грузии за последние месяцы, при этом политические отношения находятся в стагнации."В советское время многие любили цитировать фразу Ленина о том, что политика — это концентрированное выражение экономики. Подчеркивая, что вся политика экономикой определяется. А ведь у нас в отношении России и Грузии обратная динамика: экономика – концентрированное выражение политики. Экономический уровень хороший, по турпотоку мы занимаем уверенные лидерские позиции", – сказал эксперт.Несмотря на это, экономические отношения пока не конвертируются в политику. Эксперт предполагает, что этого не происходит из-за завышенных ожиданий грузинских политиков. "Часто грузинские политики воспринимали нормализацию с завышенными ожиданиями: мы начинаем говорить с Москвой, значит, завтра Абхазия и Южная Осетия вернутся, а этого может не быть ни завтра, ни послезавтра. Тем не менее такой диалог нужен. Мне кажется, если прагматическое начало укрепится, мы будем только в выигрыше – и Грузия, и Россия", – считает Маркедонов.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, сергей маркедонов, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, сергей маркедонов, видео
Мы будем в выигрыше - Маркедонов о возобновлении отношений России и Грузии
20:22 03.04.2023 (обновлено: 20:28 03.04.2023)
Ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия оценил, изменятся ли в ближайшем будущем отношения России и Грузии и можно ли говорить о восстановлении авиасообщения и отмене виз.
В настоящее время Россия стала торговым партнером №1 для Грузии за последние месяцы, при этом политические отношения находятся в стагнации.
"В советское время многие любили цитировать фразу Ленина о том, что политика — это концентрированное выражение экономики. Подчеркивая, что вся политика экономикой определяется. А ведь у нас в отношении России и Грузии обратная динамика: экономика – концентрированное выражение политики. Экономический уровень хороший, по турпотоку мы занимаем уверенные лидерские позиции", – сказал эксперт.
Несмотря на это, экономические отношения пока не конвертируются в политику. Эксперт предполагает, что этого не происходит из-за завышенных ожиданий грузинских политиков.
"Часто грузинские политики воспринимали нормализацию с завышенными ожиданиями: мы начинаем говорить с Москвой, значит, завтра Абхазия и Южная Осетия вернутся, а этого может не быть ни завтра, ни послезавтра. Тем не менее такой диалог нужен. Мне кажется, если прагматическое начало укрепится, мы будем только в выигрыше – и Грузия, и Россия", – считает Маркедонов.