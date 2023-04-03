https://sputnik-georgia.ru/20230403/nazvana-data-provedeniya-gruzino-armyanskogo-biznes-foruma-276389875.html
Названа дата проведения грузино-армянского бизнес-форума
Названа дата проведения грузино-армянского бизнес-форума
Глава правительства Армении направит в Грузию министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T23:08+0400
2023-04-03T23:08+0400
2023-04-03T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Армяно-грузинский бизнес-форум пройдет в Тбилиси 5-7 апреля, сообщил Sputnik Армения.Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию будет командирован министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.Отмечается, что в рамках визита в Грузию Саносян обсудит с коллегами вопросы двусторонней повестки между Ереваном и Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, новости, экономика, грузия, тбилиси, никол пашинян, грузино-армянские отношения
армения, новости, экономика, грузия, тбилиси, никол пашинян, грузино-армянские отношения
Названа дата проведения грузино-армянского бизнес-форума
23:08 03.04.2023 (обновлено: 23:47 03.04.2023)
Глава правительства Армении направит в Грузию министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik.
Армяно-грузинский бизнес-форум пройдет в Тбилиси 5-7 апреля, сообщил Sputnik Армения
.
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию будет командирован министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.
Отмечается, что в рамках визита в Грузию Саносян обсудит с коллегами вопросы двусторонней повестки между Ереваном и Тбилиси.