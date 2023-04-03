Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230403/nazvana-data-provedeniya-gruzino-armyanskogo-biznes-foruma-276389875.html
Названа дата проведения грузино-армянского бизнес-форума
Названа дата проведения грузино-армянского бизнес-форума
Глава правительства Армении направит в Грузию министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T23:08+0400
2023-04-03T23:47+0400
армения
новости
экономика
грузия
тбилиси
никол пашинян
грузино-армянские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24165/40/241654026_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2dd2d11389637d43c63dc8905d98b559.jpg
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Армяно-грузинский бизнес-форум пройдет в Тбилиси 5-7 апреля, сообщил Sputnik Армения.Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию будет командирован министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.Отмечается, что в рамках визита в Грузию Саносян обсудит с коллегами вопросы двусторонней повестки между Ереваном и Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
армения
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24165/40/241654026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_69ee8c049d5efcb03ce8b7ab2ec13d4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
армения, новости, экономика, грузия, тбилиси, никол пашинян, грузино-армянские отношения
армения, новости, экономика, грузия, тбилиси, никол пашинян, грузино-армянские отношения

Названа дата проведения грузино-армянского бизнес-форума

23:08 03.04.2023 (обновлено: 23:47 03.04.2023)
© photo: Sputnik / Anton Denisov /  / Перейти в фотобанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - Sputnik Грузия, 1920, 03.04.2023
© photo: Sputnik / Anton Denisov /
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Глава правительства Армении направит в Грузию министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Армяно-грузинский бизнес-форум пройдет в Тбилиси 5-7 апреля, сообщил Sputnik Армения.
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию будет командирован министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.
Отмечается, что в рамках визита в Грузию Саносян обсудит с коллегами вопросы двусторонней повестки между Ереваном и Тбилиси.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0