https://sputnik-georgia.ru/20230403/nazvany-sroki-otkrytiya-soedinyayuschey-prospekt-gelovani-s-ulitsey-machavariani-dorogi-276383125.html

Названы сроки открытия соединяющей проспект Геловани с улицей Мачавариани дороги

Названы сроки открытия соединяющей проспект Геловани с улицей Мачавариани дороги

В конце апреля дорожная инфраструктура будет полностью приведена в порядок, начнется монтаж столбов для ночного освещения 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T18:19+0400

2023-04-03T18:19+0400

2023-04-03T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Жители и гости Тбилиси смогут пользоваться новой дорогой, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мухрана Мачавариани, с середины мая, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Строительство дороги в районе Сабуртало завершится в конце апреля. К этому времени завершено строительство свайных железобетонных стен. На пешеходной части прокладывают бетонное покрытие. С выполненными и текущими работами ознакомился мэр Каха Каладзе и заммэра Ираклий Бенделиани. "Строительство дороги, связывающей проспект Маршала Геловани и Мухрана Мачавариани, является одним из крупнейших проектов, который осуществляется в столице. Во время осуществления проекта были определенные сложности, поскольку в этом пространстве есть оползневые зоны. Было около 9 очагов, однако все обработаны, и безопасность всячески защищена", – заявил Каладзе. В конце апреля дорожная инфраструктура будет полностью приведена в порядок, начнется монтаж столбов для ночного освещения. Дорога проходит у Центра управления неотложными ситуациями (112), между супермаркетом "Агрохаб" и бывшим зданием компании "Мате Моторс", и далее соединится с проспектом Маршала Геловани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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