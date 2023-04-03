https://sputnik-georgia.ru/20230403/prezident-gruzii-edet-s-vizitom-v-litvu-276348984.html

Президент Грузии прибыла с визитом в Литву

Президент Грузии прибыла с визитом в Литву

Официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили состоится во Дворце президента Литвы 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T07:32+0400

2023-04-03T07:32+0400

2023-04-03T07:41+0400

грузия

политика

новости

литва

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/29/235322997_0:102:3000:1790_1920x0_80_0_0_a4b105fe032b30bc3a5d7ed934b3c6ec.jpg

ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Литву с официальным визитом, сообщает администрации главы государства. По сообщению администрации, официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили состоится во Дворце президента Литвы в понедельник. Далее запланированы встречи на высшем уровне с президентом Литвы Гитанасом Науседа, премьер-министром Ингридой Шимонитес, председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен. После встречи главы государств сделают совместные заявления для СМИ. Я рад приехать в Грузию – президент Литвы >>Далее по программе визита президент Грузии возложит венок к памятнику героям, погибшим в борьбе за независимость Литвы на Антакальнисском кладбище, и посетит Музей оккупации и освободительной борьбы Литвы. Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения. Товарооборот между Грузией и Литвой за 2017 год составил более 80,6 миллиона долларов США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

литва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, литва, саломе зурабишвили