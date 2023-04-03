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Президент Грузии прибыла с визитом в Литву
Президент Грузии прибыла с визитом в Литву
Официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили состоится во Дворце президента Литвы 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T07:32+0400
2023-04-03T07:32+0400
2023-04-03T07:41+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Литву с официальным визитом, сообщает администрации главы государства. По сообщению администрации, официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили состоится во Дворце президента Литвы в понедельник. Далее запланированы встречи на высшем уровне с президентом Литвы Гитанасом Науседа, премьер-министром Ингридой Шимонитес, председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен. После встречи главы государств сделают совместные заявления для СМИ. Я рад приехать в Грузию – президент Литвы >>Далее по программе визита президент Грузии возложит венок к памятнику героям, погибшим в борьбе за независимость Литвы на Антакальнисском кладбище, и посетит Музей оккупации и освободительной борьбы Литвы. Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения. Товарооборот между Грузией и Литвой за 2017 год составил более 80,6 миллиона долларов США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, литва, саломе зурабишвили
Президент Грузии прибыла с визитом в Литву
07:32 03.04.2023 (обновлено: 07:41 03.04.2023)
Официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили состоится во Дворце президента Литвы
ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Литву с официальным визитом, сообщает администрации главы государства.
По сообщению администрации, официальная церемония встречи Саломе Зурабишвили состоится во Дворце президента Литвы в понедельник. Далее запланированы встречи на высшем уровне с президентом Литвы Гитанасом Науседа, премьер-министром Ингридой Шимонитес, председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.
После встречи главы государств сделают совместные заявления для СМИ.
Далее по программе визита президент Грузии возложит венок к памятнику героям, погибшим в борьбе за независимость Литвы на Антакальнисском кладбище, и посетит Музей оккупации и освободительной борьбы Литвы.
Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения. Товарооборот между Грузией и Литвой за 2017 год составил более 80,6 миллиона долларов США.