https://sputnik-georgia.ru/20230403/tbilisskie-taksisty-osvaivayut-tretiy-etap-reformy-276384571.html
Тбилисские таксисты осваивают третий этап реформы
Тбилисские таксисты осваивают третий этап реформы
Преимуществом обладателей лицензии категории "А" стало и то, что они могут совершать посадку и высадку пассажиров на автобусной полосе 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T19:48+0400
2023-04-03T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Обладателями бессрочной лицензии такси категории "А" в Тбилиси могут стать 35 тысяч человек, которые числятся в базе данных столичной мэрии, точная цифра станет известна позже, заявил председатель транспортной комиссии при сакребуло (городское собрание) Шалва Огабидзе на пресс-конференции. В Тбилиси есть две категории такси – "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета, на которых можно размещать опознавательные знаки и которым разрешено подбирать пассажиров на улице. Такси категории "B" могут работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы. Согласно третьему этапу реформы сферы такси, лицензии категории "А" становятся бессрочными. Для этого имеющееся разрешение нужно активировать на специальном сайте мэрии с 1 апреля 2023 года в течение года.Новшество заключается в том, что мэрия больше не будет выдавать лицензии категории "А". Их можно будет арендовать или купить у собственника по цене, которую будет определять сам рынок. По словам Обгаидзе, сам владелец лицензии будет решать за сколько ее продавать. "Это может быть 200 или 2 тысячи лари, как и в случае сдачи в аренду квартиры", – пояснил Огбаидзе.Сделки можно будет совершать на вышеуказанном сайте. Преимуществом обладателей лицензии категории "А" стало и то, что они могут совершать посадку и высадку пассажиров на автобусной полосе. До сих пор лицензия категории "А" выдавалась на год и стоила 100 лари. Бессрочная лицензия будет обходиться в 0,27 лари в сутки (в случае гибридных машин – 0,13 лари, электромашин – бесплатно). Если обладатель лицензии решит сохранить это разрешение и не воспользуется им, то через год, то есть с 1 апреля 2024 года, с него будет взиматься налог – 3 лари (около 1,2 доллара) в сутки. Огбаидзе отметил, что 35 тысяч лицензий вполне достаточно для такого города, как Тбилиси, учитывая, к примеру, то, что население Бельгии обслуживает не более 10 тысяч такси.Огбаидзе подчеркнул, что городские власти делают акцент на муниципальном транспорте. Обновлен автопарк автобусов и микроавтобусов, в метро в час-пик сокращен интервал между поездами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, бельгия
грузия, новости, общество, тбилиси, бельгия
Тбилисские таксисты осваивают третий этап реформы
19:48 03.04.2023 (обновлено: 20:14 03.04.2023)
Преимуществом обладателей лицензии категории "А" стало и то, что они могут совершать посадку и высадку пассажиров на автобусной полосе
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Обладателями бессрочной лицензии такси категории "А" в Тбилиси могут стать 35 тысяч человек, которые числятся в базе данных столичной мэрии, точная цифра станет известна позже, заявил председатель транспортной комиссии при сакребуло (городское собрание) Шалва Огабидзе на пресс-конференции.
В Тбилиси есть две категории такси – "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета, на которых можно размещать опознавательные знаки и которым разрешено подбирать пассажиров на улице. Такси категории "B" могут работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.
"Разрешения, выданные с 1 апреля, будут постоянной собственностью ее владельцев. Их можно будет продавать, закреплять за конкретным транспортным средством, сдавать в аренду. Пока в базе числится до 35 тысяч потенциальных водителей, но сколько из них изъявит желание воспользоваться этой лицензией, станет известно к нашей следующей встрече ", – сказал Огбаидзе.
Согласно третьему этапу реформы сферы такси, лицензии категории "А" становятся бессрочными. Для этого имеющееся разрешение нужно активировать на специальном сайте
мэрии с 1 апреля 2023 года в течение года.
Новшество заключается в том, что мэрия больше не будет выдавать лицензии категории "А". Их можно будет арендовать или купить у собственника по цене, которую будет определять сам рынок. По словам Обгаидзе, сам владелец лицензии будет решать за сколько ее продавать. "Это может быть 200 или 2 тысячи лари, как и в случае сдачи в аренду квартиры", – пояснил Огбаидзе.
Сделки можно будет совершать на вышеуказанном сайте.
Преимуществом обладателей лицензии категории "А" стало и то, что они могут совершать посадку и высадку пассажиров на автобусной полосе.
До сих пор лицензия категории "А" выдавалась на год и стоила 100 лари. Бессрочная лицензия будет обходиться в 0,27 лари в сутки (в случае гибридных машин – 0,13 лари, электромашин – бесплатно). Если обладатель лицензии решит сохранить это разрешение и не воспользуется им, то через год, то есть с 1 апреля 2024 года, с него будет взиматься налог – 3 лари (около 1,2 доллара) в сутки.
Огбаидзе отметил, что 35 тысяч лицензий вполне достаточно для такого города, как Тбилиси, учитывая, к примеру, то, что население Бельгии обслуживает не более 10 тысяч такси.
Огбаидзе подчеркнул, что городские власти делают акцент на муниципальном транспорте. Обновлен автопарк автобусов и микроавтобусов, в метро в час-пик сокращен интервал между поездами.