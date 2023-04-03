https://sputnik-georgia.ru/20230403/tbilisskie-taksisty-osvaivayut-tretiy-etap-reformy-276384571.html

Тбилисские таксисты осваивают третий этап реформы

Тбилисские таксисты осваивают третий этап реформы

Преимуществом обладателей лицензии категории "А" стало и то, что они могут совершать посадку и высадку пассажиров на автобусной полосе 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T19:48+0400

2023-04-03T19:48+0400

2023-04-03T20:14+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

бельгия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250832523_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_8dee9681d12e28e806184e9ea99cc565.jpg

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Обладателями бессрочной лицензии такси категории "А" в Тбилиси могут стать 35 тысяч человек, которые числятся в базе данных столичной мэрии, точная цифра станет известна позже, заявил председатель транспортной комиссии при сакребуло (городское собрание) Шалва Огабидзе на пресс-конференции. В Тбилиси есть две категории такси – "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета, на которых можно размещать опознавательные знаки и которым разрешено подбирать пассажиров на улице. Такси категории "B" могут работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы. Согласно третьему этапу реформы сферы такси, лицензии категории "А" становятся бессрочными. Для этого имеющееся разрешение нужно активировать на специальном сайте мэрии с 1 апреля 2023 года в течение года.Новшество заключается в том, что мэрия больше не будет выдавать лицензии категории "А". Их можно будет арендовать или купить у собственника по цене, которую будет определять сам рынок. По словам Обгаидзе, сам владелец лицензии будет решать за сколько ее продавать. "Это может быть 200 или 2 тысячи лари, как и в случае сдачи в аренду квартиры", – пояснил Огбаидзе.Сделки можно будет совершать на вышеуказанном сайте. Преимуществом обладателей лицензии категории "А" стало и то, что они могут совершать посадку и высадку пассажиров на автобусной полосе. До сих пор лицензия категории "А" выдавалась на год и стоила 100 лари. Бессрочная лицензия будет обходиться в 0,27 лари в сутки (в случае гибридных машин – 0,13 лари, электромашин – бесплатно). Если обладатель лицензии решит сохранить это разрешение и не воспользуется им, то через год, то есть с 1 апреля 2024 года, с него будет взиматься налог – 3 лари (около 1,2 доллара) в сутки. Огбаидзе отметил, что 35 тысяч лицензий вполне достаточно для такого города, как Тбилиси, учитывая, к примеру, то, что население Бельгии обслуживает не более 10 тысяч такси.Огбаидзе подчеркнул, что городские власти делают акцент на муниципальном транспорте. Обновлен автопарк автобусов и микроавтобусов, в метро в час-пик сокращен интервал между поездами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

бельгия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, бельгия