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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 9 апреля
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 9 апреля
В течение недели температура воздуха днем будет составлять от 16 до 20 градусов тепла 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T10:48+0400
2023-04-03T10:48+0400
2023-04-03T10:48+0400
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точный прогноз погоды в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду. Ожидается местами облачная, местами ясная и солнечная погода. В понедельник, 3 апреля, в столице ожидается ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:27. Во вторник, 4 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:39. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:28. В среду, 5 апреля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:38. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15. Закат в Тбилиси будет в 19:30. В четверг, 6 апреля, синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 06:36. С вечера ожидается облачность и кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 12 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 19 градуса тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:31. В пятницу, 7 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 06:34. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, а днем прогреется до максимум 17 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:32. В субботу, 8 апреля, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 06:33. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:33. В воскресенье, 9 апреля, в столице Грузии сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 06:31. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем поднимется максимум до 16 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:34.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, новости, точный прогноз погоды в тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 3 до 9 апреля
В течение недели температура воздуха днем будет составлять от 16 до 20 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду.
Ожидается местами облачная, местами ясная и солнечная погода.
В понедельник, 3 апреля, в столице ожидается ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 20 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:27.
Во вторник, 4 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:39.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:28.
В среду, 5 апреля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:38.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:30.
В четверг, 6 апреля, синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 06:36.
С вечера ожидается облачность и кратковременные дожди.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 12 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 19 градуса тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:31.
В пятницу, 7 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 06:34.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, а днем прогреется до максимум 17 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:32.
В субботу, 8 апреля, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 06:33.
Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, днем воздух прогреется до 19 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:33.
В воскресенье, 9 апреля, в столице Грузии сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 06:31.
Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем поднимется максимум до 16 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:34.