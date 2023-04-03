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В столице Грузии прошел Марш солидарности с женщинами - фото
В столице Грузии прошел Марш солидарности с женщинами - фото
Жители Грузии вышли на акцию в защиту женщин, которая состоялась в центре столицы страны. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как по центру Тбилиси прошел... 03.04.2023, Sputnik Грузия
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Участники акции заявляли, что в Грузии еще много проблем, связанных с защитой прав женщин. По-прежнему актуальными остаются проблемы семейного насилия, неравноправного отношения и унизительного обращения с женщинами.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, женщины, акции протеста, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, женщины, акции протеста, фото

В столице Грузии прошел Марш солидарности с женщинами - фото

11:03 03.04.2023 (обновлено: 11:29 04.04.2023)
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Жители Грузии вышли на акцию в защиту женщин, которая состоялась в центре столицы страны. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как по центру Тбилиси прошел Марш солидарности с женщинами
Участники акции заявляли, что в Грузии еще много проблем, связанных с защитой прав женщин. По-прежнему актуальными остаются проблемы семейного насилия, неравноправного отношения и унизительного обращения с женщинами.
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси состоялся Марш солидарности с женщинами. "Демократия не может существовать без гендерного равенства", - заявляли организаторы шествия.

В Тбилиси состоялся Марш солидарности с женщинами. &quot;Демократия не может существовать без гендерного равенства&quot;, - заявляли организаторы шествия. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Тбилиси состоялся Марш солидарности с женщинами. "Демократия не может существовать без гендерного равенства", - заявляли организаторы шествия.

© photo: Sputnik / Stringer

Молодежные активисты составляли основную часть участников акции. Главными участниками были женщины, хотя на Марш вышло и немало мужчин.

Молодежные активисты составляли основную часть участников акции. Главными участниками были женщины, хотя на Марш вышло и немало мужчин. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Молодежные активисты составляли основную часть участников акции. Главными участниками были женщины, хотя на Марш вышло и немало мужчин.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники Марша прошли шествием по центру города, призывая людей присоединиться к ним в защиту прав женщин и против насилия над ними.

Участники Марша прошли шествием по центру города, призывая людей присоединиться к ним в защиту прав женщин и против насилия над ними. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники Марша прошли шествием по центру города, призывая людей присоединиться к ним в защиту прав женщин и против насилия над ними.

© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняли участие тысячи людей. Они держали в руках плакаты и транспаранты, призывающие ценить человеческую жизнь и достоинство, права и свободы человека.

В акции приняли участие тысячи людей. Они держали в руках плакаты и транспаранты, призывающие ценить человеческую жизнь и достоинство, права и свободы человека. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняли участие тысячи людей. Они держали в руках плакаты и транспаранты, призывающие ценить человеческую жизнь и достоинство, права и свободы человека.

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы привлечь внимание общественности, с шествием шли барабанщики.

Чтобы привлечь внимание общественности, с шествием шли барабанщики. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы привлечь внимание общественности, с шествием шли барабанщики.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые участники пришли на акцию со своими домашними питомцами.

Некоторые участники пришли на акцию со своими домашними питомцами. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые участники пришли на акцию со своими домашними питомцами.

© photo: Sputnik / Stringer

Акция в центре столицы страны была организована Женским фондом Грузии и гражданскими активистами из группы "Марш солидарности с женщинами",

Акция в центре столицы страны была организована Женским фондом Грузии и гражданскими активистами из группы &quot;Марш солидарности с женщинами&quot;, - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акция в центре столицы страны была организована Женским фондом Грузии и гражданскими активистами из группы "Марш солидарности с женщинами",

© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то из участников акции сопровождал шествие на двухколесном транспорте - велосипедах, мопедах и мотороллерах.

Кто-то из участников акции сопровождал шествие на двухколесном транспорте - велосипедах, мопедах и мотороллерах. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то из участников акции сопровождал шествие на двухколесном транспорте - велосипедах, мопедах и мотороллерах.

© photo: Sputnik / Stringer

Держа в руках флаги и транспаранты, протестующие прошли через весь центр Тбилиси. "Мы не потерпим угнетения прав женщин!", - скандировали они главный лозунг акции.

Держа в руках флаги и транспаранты, протестующие прошли через весь центр Тбилиси. &quot;Мы не потерпим угнетения прав женщин!&quot;, - скандировали они главный лозунг акции. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Держа в руках флаги и транспаранты, протестующие прошли через весь центр Тбилиси. "Мы не потерпим угнетения прав женщин!", - скандировали они главный лозунг акции.

© photo: Sputnik / Stringer

Собравшиеся выступали против неравенства, насилия, угнетения и террора в отношении женщин. "Нас не заставят замолчать угрозами и ненавистью. Мы не оставим ни одну женщину без защиты и помощи", - с таким призывом обращались организаторы акции к общественности Грузии.

Собравшиеся выступали против неравенства, насилия, угнетения и террора в отношении женщин. &quot;Нас не заставят замолчать угрозами и ненавистью. Мы не оставим ни одну женщину без защиты и помощи&quot;, - с таким призывом обращались организаторы акции к общественности Грузии. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Собравшиеся выступали против неравенства, насилия, угнетения и террора в отношении женщин. "Нас не заставят замолчать угрозами и ненавистью. Мы не оставим ни одну женщину без защиты и помощи", - с таким призывом обращались организаторы акции к общественности Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники Марша заявляли, что государство взяло на себя международные обязательства по достижению гендерного равенства, но жестокое и унизительное обращение с женщинами в Грузии не прекращается.

Участники Марша заявляли, что государство взяло на себя международные обязательства по достижению гендерного равенства, но жестокое и унизительное обращение с женщинами в Грузии не прекращается. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники Марша заявляли, что государство взяло на себя международные обязательства по достижению гендерного равенства, но жестокое и унизительное обращение с женщинами в Грузии не прекращается.

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие заявляли, что необходимо усилить роль государства в борьбе с сексуальным и психологическим насилием в отношении женщин, усилить меры по предотвращению таких случаев.

Протестующие заявляли, что необходимо усилить роль государства в борьбе с сексуальным и психологическим насилием в отношении женщин, усилить меры по предотвращению таких случаев. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие заявляли, что необходимо усилить роль государства в борьбе с сексуальным и психологическим насилием в отношении женщин, усилить меры по предотвращению таких случаев.

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