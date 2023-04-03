В столице Грузии прошел Марш солидарности с женщинами - фото
В Тбилиси состоялся Марш солидарности с женщинами. "Демократия не может существовать без гендерного равенства", - заявляли организаторы шествия.
В Тбилиси состоялся Марш солидарности с женщинами. "Демократия не может существовать без гендерного равенства", - заявляли организаторы шествия.
Молодежные активисты составляли основную часть участников акции. Главными участниками были женщины, хотя на Марш вышло и немало мужчин.
Молодежные активисты составляли основную часть участников акции. Главными участниками были женщины, хотя на Марш вышло и немало мужчин.
Участники Марша прошли шествием по центру города, призывая людей присоединиться к ним в защиту прав женщин и против насилия над ними.
Участники Марша прошли шествием по центру города, призывая людей присоединиться к ним в защиту прав женщин и против насилия над ними.
В акции приняли участие тысячи людей. Они держали в руках плакаты и транспаранты, призывающие ценить человеческую жизнь и достоинство, права и свободы человека.
В акции приняли участие тысячи людей. Они держали в руках плакаты и транспаранты, призывающие ценить человеческую жизнь и достоинство, права и свободы человека.
Чтобы привлечь внимание общественности, с шествием шли барабанщики.
Чтобы привлечь внимание общественности, с шествием шли барабанщики.
Некоторые участники пришли на акцию со своими домашними питомцами.
Некоторые участники пришли на акцию со своими домашними питомцами.
Акция в центре столицы страны была организована Женским фондом Грузии и гражданскими активистами из группы "Марш солидарности с женщинами",
Акция в центре столицы страны была организована Женским фондом Грузии и гражданскими активистами из группы "Марш солидарности с женщинами",
Кто-то из участников акции сопровождал шествие на двухколесном транспорте - велосипедах, мопедах и мотороллерах.
Кто-то из участников акции сопровождал шествие на двухколесном транспорте - велосипедах, мопедах и мотороллерах.
Держа в руках флаги и транспаранты, протестующие прошли через весь центр Тбилиси. "Мы не потерпим угнетения прав женщин!", - скандировали они главный лозунг акции.
Держа в руках флаги и транспаранты, протестующие прошли через весь центр Тбилиси. "Мы не потерпим угнетения прав женщин!", - скандировали они главный лозунг акции.
Собравшиеся выступали против неравенства, насилия, угнетения и террора в отношении женщин. "Нас не заставят замолчать угрозами и ненавистью. Мы не оставим ни одну женщину без защиты и помощи", - с таким призывом обращались организаторы акции к общественности Грузии.
Собравшиеся выступали против неравенства, насилия, угнетения и террора в отношении женщин. "Нас не заставят замолчать угрозами и ненавистью. Мы не оставим ни одну женщину без защиты и помощи", - с таким призывом обращались организаторы акции к общественности Грузии.
Участники Марша заявляли, что государство взяло на себя международные обязательства по достижению гендерного равенства, но жестокое и унизительное обращение с женщинами в Грузии не прекращается.
Участники Марша заявляли, что государство взяло на себя международные обязательства по достижению гендерного равенства, но жестокое и унизительное обращение с женщинами в Грузии не прекращается.
Протестующие заявляли, что необходимо усилить роль государства в борьбе с сексуальным и психологическим насилием в отношении женщин, усилить меры по предотвращению таких случаев.
Протестующие заявляли, что необходимо усилить роль государства в борьбе с сексуальным и психологическим насилием в отношении женщин, усилить меры по предотвращению таких случаев.