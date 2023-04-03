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В столице Грузии прошел Марш солидарности с женщинами - фото

В столице Грузии прошел Марш солидарности с женщинами - фото

Жители Грузии вышли на акцию в защиту женщин, которая состоялась в центре столицы страны. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как по центру Тбилиси прошел... 03.04.2023, Sputnik Грузия

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Участники акции заявляли, что в Грузии еще много проблем, связанных с защитой прав женщин. По-прежнему актуальными остаются проблемы семейного насилия, неравноправного отношения и унизительного обращения с женщинами.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, женщины, акции протеста, фото