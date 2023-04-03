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В центре Тбилиси меняется схема движения транспорта
В центре Тбилиси меняется схема движения транспорта
Изменения в схему движения транспорта внесены согласно новой планировочной схеме площади Жвания, а также проспектов Казбеги и Пекина 03.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-03T23:31+0400
2023-04-03T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение транспортных средств от площади Жвания до улицы Ониашвили стало односторонним с 20:00 3 апреля, сообщается на сайте мэрии Тбилиси. По информации мэрии, изменения в схему движения транспорта внесены согласно новой планировочной схеме площади Жвания, а также проспектов Казбеги и Пекина. В частности, движение по улице Ониашвили станет односторонним, и автомобили будут двигаться только в направлении Будапештской улицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
В центре Тбилиси меняется схема движения транспорта
23:31 03.04.2023 (обновлено: 23:47 03.04.2023)
Изменения в схему движения транспорта внесены согласно новой планировочной схеме площади Жвания, а также проспектов Казбеги и Пекина
ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение транспортных средств от площади Жвания до улицы Ониашвили стало односторонним с 20:00 3 апреля, сообщается на сайте мэрии Тбилиси.
По информации мэрии, изменения в схему движения транспорта внесены согласно новой планировочной схеме площади Жвания, а также проспектов Казбеги и Пекина.
В частности, движение по улице Ониашвили станет односторонним, и автомобили будут двигаться только в направлении Будапештской улицы.