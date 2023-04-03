https://sputnik-georgia.ru/20230403/v-tsentre-tbilisi-menyaetsya-skhema-dvizheniya-transporta-276390114.html

В центре Тбилиси меняется схема движения транспорта

В центре Тбилиси меняется схема движения транспорта

Изменения в схему движения транспорта внесены согласно новой планировочной схеме площади Жвания, а также проспектов Казбеги и Пекина 03.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Движение транспортных средств от площади Жвания до улицы Ониашвили стало односторонним с 20:00 3 апреля, сообщается на сайте мэрии Тбилиси. По информации мэрии, изменения в схему движения транспорта внесены согласно новой планировочной схеме площади Жвания, а также проспектов Казбеги и Пекина. В частности, движение по улице Ониашвили станет односторонним, и автомобили будут двигаться только в направлении Будапештской улицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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