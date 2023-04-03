https://sputnik-georgia.ru/20230403/vremenno-izmeneny-mesta-ostanovki-obschestvennogo-transporta-v-stolichnom-rayone-saburtalo-276359699.html

Временно изменены места остановки общественного транспорта в столичном районе Сабуртало

Временно изменены места остановки общественного транспорта в столичном районе Сабуртало

Изменения связаны с проведением работ по реконструкции на площади Жвания 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Места для остановки общественного транспорта на площади Жвания в Тбилиси временно изменены из-за запланированных реконструкционных работ, сообщили в мэрии Тбилиси. Транспорт, который следует с проспекта Пекина к площади Жвания, теперь останавливается рядом с пересечением улицы Канделаки и проспекта Пекина. А транспорт, который следует с улицы Шартава до площади Жвания, остановится от улицы Симона Канделаки №5 до пересечения площади Жвания. Что касается общественного транспорта, который ездит с улицы Гагарина в направлении площади Жвания, то для него место остановки остается прежним. Мэрия Тбилиси приносит извинения за дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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