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Дефляция зафиксирована в марте в Грузии – новая статистика

Дефляция зафиксирована в марте в Грузии – новая статистика

Дефляция фиксируется в Грузии третий раз за четыре месяца 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T09:01+0400

2023-04-04T09:01+0400

2023-04-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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инфляция

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В марте 2023 года, по сравнению с февралем 2023 года, уровень инфляции составил -0,2%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).В феврале месячная дефляция составляла 0,3%.Дефляция фиксируется в Грузии третий раз за четыре месяца – в декабре 2022 году цены в стране понизились на 0,3%.Годовая инфляция (март 2023 года к марту 2022 года) в Грузии составила 5,3% при целевом показателе 3%.В марте за год цены выросли на гостиницы и рестораны (12,4%), коммунальные услуги (11,1%), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 8%. Цены на продовольствие за год выросли на 11,8%.Премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили считает, что инфляция была и остается проблемой для всего мира. Согласно информации премьера, сегодня во всем мире высокая инфляция, в том числе в Америке и Европе. В странах-членах ЕС она была 20-25, а то и до 30%, в Молдове инфляция составила 37%. "В это время маленькая Грузия, несмотря на столько вызовов, сумела добиться того, что самая высокая инфляция в прошлом году составила 13%. В конце года мы снизили инфляцию до 9%, и сейчас, в марте, инфляция составляет 5,3%, что, безусловно, является большим прогрессом. Инфляция снизилась почти на 2,8 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем", – отметил премьер. По его словам, снижение инфляционного давления, конечно, автоматически повлияет на продовольствие, транспорт, медикаменты, и т. д. "У нас сегодня инфляция 5,3%, что, конечно, очень радует. Нам нужно сохранить это, нужно продолжить эту работу, нам нужен высокий экономический рост, нам нужна низкая инфляция, а самое главное, нам нужны мир и стабильность", – заключил Гарибашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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