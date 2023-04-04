https://sputnik-georgia.ru/20230404/den-pamyati-georgiya-daneliya-mudrye-mysli-maestro-o-zhizni-gruzii-kino-i-lyubvi-276409909.html

День памяти Георгия Данелия: мудрые мысли маэстро о жизни, Грузии, кино и любви

День памяти Георгия Данелия: мудрые мысли маэстро о жизни, Грузии, кино и любви

Сегодня, 4 апреля, ровно четыре года, как в мире не стало великого кинорежиссера Георгия Данелия 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T13:42+0400

2023-04-04T13:42+0400

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георгий данелия

культура

грузия

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Из множества его картин добрая половина разлетелась на цитаты. Их с удовольствиями смотрят все. И не просто смотрят, а пересматривают, смакуя и каждый раз отыскивая в них что-то новое.Если задаться вопросом, кем был Георгий Данелия для современного кинематографа, то можно скоро найти ответ – он был философом. Философом нашей жизни и времени. И сегодня, в день памяти Данелия, Sputnik Грузия предлагает вспомнить самые глубокие и проникновенные мысли мастера о кино, женщинах, жизни и Грузии.О спортеОсобенно я люблю теннис. Женский. Они такие хорошенькие, длинноногие, курносенькие, с задором, злые, как черти. Матерятся… Я на строительстве раньше работал прорабом с солдатами. Солдаты так не матерились.О киноКогда превозносят мое творчество — не скрою, конечно, приятно, но чувствую я себя при этом примерно как безбилетный пассажир в трамвае: вот сейчас войдет контролер, оштрафует, опозорит и попросит выйти вон!Все эти герои, мягко говоря, со странностями, как и все мы — и Афоня, и Мимино, и Бенжамен из "Не горюй!". Но я всегда — адвокат каждого из них, у меня в фильмах они почему-то выходят очень симпатичными и, заметьте, никогда не переступают черту, после которой человек становится противен. Наверное, потому, что я их люблю. Зрители их начинают любить.— Что вы хотели сказать этим фильмом? — Ничего не хотели. Это просто лекарство против стресса.О женщинахЧего хочет женщина? Ответ на этот вопрос занял бы несколько томов. Но вообще женщина хочет все, что есть на свете хорошего. А для каждой женщины понятие хорошее – свое. Например, как мне кажется, женщина-политик стремится стать спикером Думы, женщина-актриса, возможно, мечтает сыграть Анну Каренину, а женщина-дворник в спальном районе хочет, чтобы ее перевели работать пусть тоже дворником, но при отеле "Метрополь". А какого-то однозначного ответа у меня на этот вопрос нет, спросите кого-нибудь поумнее.О людяхЯ давно заметил, что когда люди работают, то национальных проблем не возникает.Меня иногда спрашивают: "Неужели в жизни вы не встречали сволочей? Почему о них не пишете в своих книгах?" Встречал сволочей и предателей. И немало. Но все они крепко-накрепко заперты в мусорном ящике моей памяти. И вход им в мои воспоминания строго запрещен.О личной жизниЯ любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это все, что я могу сказать о своей личной жизни.О ГрузииКрасивая страна Италия. Прав был Резо Табукашвили, когда говорил, что она ненамного хуже Грузии.Наверное, чтобы снять грузинское кино, надо много времени проводить вне Грузии. Это, так сказать, усиливает любовь и выбрасывает все лишнее.О старостиВ старости все видится, как в бинокль, - чем дальше, тем лучше.Как надоело стареть! Когда Бог меня заберет? Умирать надо вовремя…Об изменахЕсли к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло больше!О первой любвиМоя первая любовь каждый день ходила через наш двор в булочную за хлебом. Она была…Даже описать не могу. Она была, как мечта. Я долго собирался и, наконец, отважился познакомиться. Как это делается, я видел в кино.– Девушка, который час? – крикнул я ей вслед.– Дурак, - сказала она, не оглядываясь.Мне было шесть лет, а ей – девять.О жизниНабоков писал, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. А мне кажется, жизнь – полустанок: ехал в поезде, сошел на полустанке, потом поедешь дальше. Только пока ты в полустанке, ты не помнишь предыдущего пути и не знаешь, что будет потом.Вышли в море. Капитан раздал нам удочки, и мы наловили небольших рыбок. Жена капитана тут же с какими-то ароматными специями пожарила их. Было очень вкусно. А потом я решил поплавать. Вода была такая прозрачная, что казалось, дно совсем рядом. Были видны пестрые красивые рыбки. Отплыл от яхты метров сто. Лег на спину. Вдали какой-то остров с уютными горами, приветливое небо, прозрачная гладкая вода. Тишина. Помню, тогда подумал: "Вот сейчас я, наверное, счастлив".Жизнь – не сценарий, ее не перепишешь. А жаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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георгий данелия, культура, грузия