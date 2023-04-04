https://sputnik-georgia.ru/20230404/ekspert-o-rossiyskom-flage-nad-artemovskom-kontrnastuplenii-vsu-i-finlyandii-v-nato-276420970.html

Эксперт о российском флаге над Артемовском, контрнаступлении ВСУ и Финляндии в НАТО

Эксперт о российском флаге над Артемовском, контрнаступлении ВСУ и Финляндии в НАТО

Даже если ВСУ останутся в последнем доме на краю поля, они все равно будут говорить, что Артемовск за ними 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T16:36+0400

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Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, в битве за Артемовск наступил переломный момент, российским бойцам осталось освободить лишь несколько улиц. Также обсудили с экспертом возможное контрнаступление ВСУ, заход на Украину так называемых "миротворцев" из ЕС и вступление Финляндии в НАТО.

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