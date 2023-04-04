https://sputnik-georgia.ru/20230404/ekspert-o-rossiyskom-flage-nad-artemovskom-kontrnastuplenii-vsu-i-finlyandii-v-nato-276420970.html
Эксперт о российском флаге над Артемовском, контрнаступлении ВСУ и Финляндии в НАТО
Эксперт о российском флаге над Артемовском, контрнаступлении ВСУ и Финляндии в НАТО
Даже если ВСУ останутся в последнем доме на краю поля, они все равно будут говорить, что Артемовск за ними 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T16:36+0400
2023-04-04T16:36+0400
2023-04-04T16:36+0400
мультимедиа
видео
в мире
финляндия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276420789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e56ddb268d6f4ad25deaf169763f9af0.jpg
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. По его словам, в битве за Артемовск наступил переломный момент, российским бойцам осталось освободить лишь несколько улиц. Также обсудили с экспертом возможное контрнаступление ВСУ, заход на Украину так называемых "миротворцев" из ЕС и вступление Финляндии в НАТО.
финляндия
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276420789_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de4409e7502cc5bf77bc1f05813bde98.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, финляндия, украина, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, финляндия, украина, нато, видео
Эксперт о российском флаге над Артемовском, контрнаступлении ВСУ и Финляндии в НАТО
Даже если ВСУ останутся в последнем доме на краю поля, они все равно будут говорить, что Артемовск за ними
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
По его словам, в битве за Артемовск наступил переломный момент, российским бойцам осталось освободить лишь несколько улиц.
Также обсудили с экспертом возможное контрнаступление ВСУ, заход на Украину так называемых "миротворцев" из ЕС и вступление Финляндии в НАТО.