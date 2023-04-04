https://sputnik-georgia.ru/20230404/falshivye-aktivy-nds---v-gruzii-zaderzhany-moshenniki-276398726.html

Фальшивые активы НДС – в Грузии задержаны мошенники

Фальшивые активы НДС – в Грузии задержаны мошенники

Обвиняемым грозит от 6 до 9 лет заключения 04.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Сотрудники Следственной службы привлекли к ответственности двух человек, которые с помощью обмана хотели завладеть чужим имуществом, используя служебное положение, сообщили в ведомстве.Следствие установило, что обвиняемые для получения незаконной материальной выгоды составляли фальшивые счета-фактуры от имени управляемых ими компаний. Якобы они осуществляли операции по купле-продаже недвижимости. В результате они незаконно создали фальшивый актив НДС в размере около 1 миллиона долларов, а позже пытались вернуть часть этой суммы – 500 тысяч лари из государственного бюджета. В результате налоговой проверки, проведенной в рамках расследования, ложный актив НДС был аннулирован. Следствие ведется по статьям- "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Мошенничество". Обвиняемым грозит от 6 до 9 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, следственная служба минфина грузии