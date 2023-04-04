https://sputnik-georgia.ru/20230404/lavrov-rasskazal-o-smene-vzglyadov-rf-na-evrosoyuz-276406375.html

Лавров рассказал о смене взглядов РФ на Евросоюз

Лавров рассказал о смене взглядов РФ на Евросоюз

Москва сделала соответствующие выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", заявил глава МИД 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T12:17+0400

2023-04-04T12:17+0400

2023-04-04T12:20+0400

россия

новости

в мире

москва

украина

сша

сергей лавров

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/15/275968259_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_8782f5dcadd53addf35538ca3562971e.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Российская Федерация смотрит на Евросоюз как на недружественное объединение, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в беседе с "Аргументы и факты".Глава МИД РФ среди других причин также указал на накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.Как сказал Лавров, Москва сделала соответствующие выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.При этом министр иностранных дел России пояснил, в случае отказа ЕС от антироссийского курса Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.Кроме того, Лавров отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене". Ранее министр заявлял, что США и "их вассалы" делают все возможное для достижения международной изоляции России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, москва, украина, сша, сергей лавров, евросоюз