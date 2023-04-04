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Лавров рассказал о смене взглядов РФ на Евросоюз
Лавров рассказал о смене взглядов РФ на Евросоюз
Москва сделала соответствующие выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", заявил глава МИД 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T12:17+0400
2023-04-04T12:17+0400
2023-04-04T12:20+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Российская Федерация смотрит на Евросоюз как на недружественное объединение, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в беседе с "Аргументы и факты".Глава МИД РФ среди других причин также указал на накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.Как сказал Лавров, Москва сделала соответствующие выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.При этом министр иностранных дел России пояснил, в случае отказа ЕС от антироссийского курса Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.Кроме того, Лавров отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене". Ранее министр заявлял, что США и "их вассалы" делают все возможное для достижения международной изоляции России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, москва, украина, сша, сергей лавров, евросоюз
россия, новости, в мире, москва, украина, сша, сергей лавров, евросоюз
Лавров рассказал о смене взглядов РФ на Евросоюз
12:17 04.04.2023 (обновлено: 12:20 04.04.2023)
Москва сделала соответствующие выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", заявил глава МИД
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik.
Российская Федерация смотрит на Евросоюз как на недружественное объединение, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров в беседе с "Аргументы и факты
".
"Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. <...> По этим причинам мы рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", — сказал Лавров.
Глава МИД РФ среди других причин также указал на накачивание киевского режима боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников.
Как сказал Лавров, Москва сделала соответствующие выводы, поэтому намерена действовать "при необходимости жестко", но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.
При этом министр иностранных дел России пояснил, в случае отказа ЕС от антироссийского курса Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.
Кроме того, Лавров отметил, что его текущие зарубежные поездки отражают "российские приоритеты на международной арене". Ранее министр заявлял, что США и "их вассалы" делают все возможное для достижения международной изоляции России.