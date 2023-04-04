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Ливан передал Грузии копии рукописей XVIII века: в чем их ценность?
Ливан передал Грузии копии рукописей XVIII века: в чем их ценность?
Новые исследования помогут правильно оценить и проанализировать роль Грузии в истории Ливана и Ближнего Востока, отмечают в Минкульте Грузии 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T19:05+0400
2023-04-04T19:05+0400
министерство образования, науки, культуры и спорта
тея цулукиани
национальная парламентская библиотека
культура
грузия
ближний восток
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новости
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Цифровые версии четырех грузинских рукописей, датируемых XVII веком, передали Грузии из ливанского города Сайда, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны. Глава ведомства Тея Цулукиани передала грузинские рукописи, привезенные в Грузию научной экспедицией министерства, Национальному музею Грузии, Национальному архиву Грузии, Национальной парламентской библиотеке Грузии и Национальному центру рукописей им. К. Кекелидзе. В результате поддержки Минкультуры Грузии и работы экспедиции грузинских ученых в библиотеке Спасского монастыря (ORDRE BASILIEN DU SAINT-SAUVEUR), расположенной близ города Сайда в Ливане, цифровые копии четырех рукописей были перевезены в Грузию. Все четыре документа носят литургический характер.В состав научной экспедиции входили генеральный директор Дворца искусств Георгий Каландия, доктор Университета Сорбонны в Париже Нана Мирашвили и востоковед Тамар Деметрашвили. Как отмечают в Минкульте, одну из грузинских рукописей изучал грузинский священнослужитель и ученый Шалва Вардидзе в начале ХХ века, а существование трех других до сих пор было совершенно неизвестно грузинскому научному сообществу. Отныне рукописи становятся доступными для научных кругов, и таким образом у ученых появляется уникальный шанс изучить новый исследовательский материал, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что находка примечательна с национальной точки зрения – она имеет​​культурно-религиозную ценность, которая подтверждает древние культурные и религиозные контакты между Грузией и странами Востока. В министерстве подчеркивают, что проведение проекта по изучению культурного наследия грузин в Ливане важно для грузинского научного сообщества – исследования помогут правильно оценить и проанализировать роль Грузии в истории Ливана и Ближнего Востока. Более того, данные о грузинском культурном наследии Ливана будут использовать высшие учебные заведения, представители гуманитарных научных направлений, а также историки, филологи, исследователи и культурологи."Результаты проекта ценны и важны не только с точки зрения исследования исторических связей, но и для развития картвалологии, византиноведения и востоковедения", – утверждают в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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министерство образования, науки, культуры и спорта, тея цулукиани, национальная парламентская библиотека, культура, грузия, ближний восток, ливан, новости, тбилиси, георгий каландия, дворец искусства, культура
министерство образования, науки, культуры и спорта, тея цулукиани, национальная парламентская библиотека, культура, грузия, ближний восток, ливан, новости, тбилиси, георгий каландия, дворец искусства, культура

Ливан передал Грузии копии рукописей XVIII века: в чем их ценность?

19:05 04.04.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана
Грузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Новые исследования помогут правильно оценить и проанализировать роль Грузии в истории Ливана и Ближнего Востока, отмечают в Минкульте Грузии
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Цифровые версии четырех грузинских рукописей, датируемых XVII веком, передали Грузии из ливанского города Сайда, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
Глава ведомства Тея Цулукиани передала грузинские рукописи, привезенные в Грузию научной экспедицией министерства, Национальному музею Грузии, Национальному архиву Грузии, Национальной парламентской библиотеке Грузии и Национальному центру рукописей им. К. Кекелидзе.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана
Грузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
Грузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В результате поддержки Минкультуры Грузии и работы экспедиции грузинских ученых в библиотеке Спасского монастыря (ORDRE BASILIEN DU SAINT-SAUVEUR), расположенной близ города Сайда в Ливане, цифровые копии четырех рукописей были перевезены в Грузию. Все четыре документа носят литургический характер.
В состав научной экспедиции входили генеральный директор Дворца искусств Георгий Каландия, доктор Университета Сорбонны в Париже Нана Мирашвили и востоковед Тамар Деметрашвили.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана
Грузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
Грузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Как отмечают в Минкульте, одну из грузинских рукописей изучал грузинский священнослужитель и ученый Шалва Вардидзе в начале ХХ века, а существование трех других до сих пор было совершенно неизвестно грузинскому научному сообществу.
Отныне рукописи становятся доступными для научных кругов, и таким образом у ученых появляется уникальный шанс изучить новый исследовательский материал, говорится в сообщении ведомства.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана
Грузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
Грузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Отмечается, что находка примечательна с национальной точки зрения – она имеет​​культурно-религиозную ценность, которая подтверждает древние культурные и религиозные контакты между Грузией и странами Востока.
В министерстве подчеркивают, что проведение проекта по изучению культурного наследия грузин в Ливане важно для грузинского научного сообщества – исследования помогут правильно оценить и проанализировать роль Грузии в истории Ливана и Ближнего Востока.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaГрузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана
Грузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
Грузинские рукописи XVIII и XX века вернули из Ливана
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Более того, данные о грузинском культурном наследии Ливана будут использовать высшие учебные заведения, представители гуманитарных научных направлений, а также историки, филологи, исследователи и культурологи.
"Результаты проекта ценны и важны не только с точки зрения исследования исторических связей, но и для развития картвалологии, византиноведения и востоковедения", – утверждают в ведомстве.
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