https://sputnik-georgia.ru/20230404/livan-peredal-gruzii-kopii-rukopisey-xviii-veka-v-chem-ikh-tsennost-276415984.html

Ливан передал Грузии копии рукописей XVIII века: в чем их ценность?

Ливан передал Грузии копии рукописей XVIII века: в чем их ценность?

Новые исследования помогут правильно оценить и проанализировать роль Грузии в истории Ливана и Ближнего Востока, отмечают в Минкульте Грузии 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T19:05+0400

2023-04-04T19:05+0400

2023-04-04T19:05+0400

министерство образования, науки, культуры и спорта

тея цулукиани

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культура

грузия

ближний восток

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Цифровые версии четырех грузинских рукописей, датируемых XVII веком, передали Грузии из ливанского города Сайда, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны. Глава ведомства Тея Цулукиани передала грузинские рукописи, привезенные в Грузию научной экспедицией министерства, Национальному музею Грузии, Национальному архиву Грузии, Национальной парламентской библиотеке Грузии и Национальному центру рукописей им. К. Кекелидзе. В результате поддержки Минкультуры Грузии и работы экспедиции грузинских ученых в библиотеке Спасского монастыря (ORDRE BASILIEN DU SAINT-SAUVEUR), расположенной близ города Сайда в Ливане, цифровые копии четырех рукописей были перевезены в Грузию. Все четыре документа носят литургический характер.В состав научной экспедиции входили генеральный директор Дворца искусств Георгий Каландия, доктор Университета Сорбонны в Париже Нана Мирашвили и востоковед Тамар Деметрашвили. Как отмечают в Минкульте, одну из грузинских рукописей изучал грузинский священнослужитель и ученый Шалва Вардидзе в начале ХХ века, а существование трех других до сих пор было совершенно неизвестно грузинскому научному сообществу. Отныне рукописи становятся доступными для научных кругов, и таким образом у ученых появляется уникальный шанс изучить новый исследовательский материал, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что находка примечательна с национальной точки зрения – она имеет​​культурно-религиозную ценность, которая подтверждает древние культурные и религиозные контакты между Грузией и странами Востока. В министерстве подчеркивают, что проведение проекта по изучению культурного наследия грузин в Ливане важно для грузинского научного сообщества – исследования помогут правильно оценить и проанализировать роль Грузии в истории Ливана и Ближнего Востока. Более того, данные о грузинском культурном наследии Ливана будут использовать высшие учебные заведения, представители гуманитарных научных направлений, а также историки, филологи, исследователи и культурологи."Результаты проекта ценны и важны не только с точки зрения исследования исторических связей, но и для развития картвалологии, византиноведения и востоковедения", – утверждают в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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министерство образования, науки, культуры и спорта, тея цулукиани, национальная парламентская библиотека, культура, грузия, ближний восток, ливан, новости, тбилиси, георгий каландия, дворец искусства, культура