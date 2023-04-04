https://sputnik-georgia.ru/20230404/muzykalnyy-festival-im-dzh-kakhidze-s-uchastiem-zarubezhnykh-artistov-proydet-v-tbilisi-276374343.html

Музыкальный фестиваль им. Дж. Кахидзе с участием зарубежных артистов пройдет в Тбилиси

Музыкальный фестиваль им. Дж. Кахидзе с участием зарубежных артистов пройдет в Тбилиси

Среди участников фестиваля вокальный секстет Take 6 и джаз-дива Чайна Мозес 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T08:00+0400

2023-04-04T08:00+0400

2023-04-04T08:00+0400

культура

грузия

новости

тбилисский симфонический оркестр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/19/248211951_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_1bb2903a180ec11e0c7216c961df9152.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Восьмой международный музыкальный фестиваль имени Джансуга Кахидзе пройдет в Тбилиси с 5, 14 и 23 мая, говорится в сообщении организаторов. В первый день фестиваля перед грузинским слушателем выступит американский вокальный секстет Take 6. Музыканты выступают в жанре госпел – духовные песнопения группа интегрирует как в классический, так и современный R&B, также добавляя элементы популярной музыки. Кроме того, гостей вечера ждет Тбилисский симфонический оркестр. На следующий день музыкального фестиваля – 14 мая – выступит и Big Band тбилисской мэрии. На завершающем вечере выступит американская соул и джаз-дива с яркой энергетикой и мощным вокалом Чайна Мозес и Тбилисский симфонический оркестр.Международный музыкальный фестиваль имени знаменитого грузинского дирижера, композитора и певца Джансуга Кахидзе проводится с 2015 года по инициативе и при поддержке одноименного музыкально-культурного центра, а также министерства культуры и спорта Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, тбилисский симфонический оркестр