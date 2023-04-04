https://sputnik-georgia.ru/20230404/nasilnika-v-tbilisi-prigovorili-k-16-godam-tyurmy-276421641.html

Насильника в Тбилиси приговорили к 16 годам тюрьмы

Насильника в Тбилиси приговорили к 16 годам тюрьмы

Прокуратура Грузии продолжит в будущем проводить строгую уголовную политику в отношении преступлений против несовершеннолетних 04.04.2023, Sputnik Грузия

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2023-04-04T18:46+0400

2023-04-04T19:00+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорил к 16 годам тюрьмы, сообщает прокуратура Грузии. По информации ведомства, доказательства, приведенные стороной обвинения в ходе судебного разбирательства, подтвердили, что обвиняемый применил силу и изнасиловал 14-летнюю девочку. Как отмечают в ведомстве, прокуратура Грузии проводит и продолжит в будущем проводить строгую уголовную политику в отношении преступлений этой категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд