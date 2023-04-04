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Насильника в Тбилиси приговорили к 16 годам тюрьмы
Насильника в Тбилиси приговорили к 16 годам тюрьмы
Прокуратура Грузии продолжит в будущем проводить строгую уголовную политику в отношении преступлений против несовершеннолетних 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T18:46+0400
2023-04-04T18:46+0400
2023-04-04T19:00+0400
грузия
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тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорил к 16 годам тюрьмы, сообщает прокуратура Грузии. По информации ведомства, доказательства, приведенные стороной обвинения в ходе судебного разбирательства, подтвердили, что обвиняемый применил силу и изнасиловал 14-летнюю девочку. Как отмечают в ведомстве, прокуратура Грузии проводит и продолжит в будущем проводить строгую уголовную политику в отношении преступлений этой категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Насильника в Тбилиси приговорили к 16 годам тюрьмы
18:46 04.04.2023 (обновлено: 19:00 04.04.2023)
Прокуратура Грузии продолжит в будущем проводить строгую уголовную политику в отношении преступлений против несовершеннолетних
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорил к 16 годам тюрьмы, сообщает прокуратура Грузии.
По информации ведомства, доказательства, приведенные стороной обвинения в ходе судебного разбирательства, подтвердили, что обвиняемый применил силу и изнасиловал 14-летнюю девочку.
Подсудимый был признан виновным по статье "Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет". Максимальное наказание за преступление предусматривает до 20 лет тюрьмы.
Как отмечают в ведомстве, прокуратура Грузии проводит и продолжит в будущем проводить строгую уголовную политику в отношении преступлений этой категории.