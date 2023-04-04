https://sputnik-georgia.ru/20230404/noch-al-kadr-2023-kogda-nastupaet-samaya-vazhnaya-noch-dlya-musulman-276427118.html

Ночь аль-Кадр 2023: когда наступает самая важная ночь для мусульман?

Ночь аль-Кадр 2023: когда наступает самая важная ночь для мусульман?

Самая важная для каждого мусульманина ночь в году – это Ляйлят-аль-Кадр, или ночь Могущества и Предопределения в священный Рамадан, месяц поста и духовного... 04.04.2023, Sputnik Грузия

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В Коране говорится, что ночь аль-Кадр лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет, так как именно в ночь Могущества на небесах предопределяется судьба каждого человека. Когда наступает ночь аль-Кадр, самая важная ночь для мусульман в 2023-м, читайте в Sputnik Грузия. Когда наступает ночь Могущества? Каждый год все даты исламских праздников сдвигаются относительно григорианского календаря, так как лунный год на 11-12 дней короче солнечного. По Корану ночь аль-Кадр выпадает на одну из десяти последних ночей месяца Рамадан. Однако, когда точно наступает самая важная ночь для мусульман, никто точно не знает. Ночь аль-Кадр, по словам пророка Мухаммеда, может наступить в любое нечетное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Рамадана. Священный месяц поста и духовного очищения в 2023-м в большинстве мусульманских стран начался 22 марта с закатом солнца и завершится 20 апреля вечером. Притом полагают, что ночь Могущества и Предопределения в разные годы попадает на разные числа. По некоторым источникам, ночь аль-Кадр наступает 27 числа месяца Рамадан, что подтверждается хадисом, в котором говорится: "Ночь Предопределения – ночь двадцать седьмого дня". То есть в 2023-м самая важная ночь для мусульман наступает в ночь с 17 на 18 апреля. Незнание точной даты наступления ночи аль-Кадр исламские ученые считают мудрым – так верующие, не полагаясь только на одну ночь, будут усердно молиться Всевышнему все последние десять ночей Рамадана. Узнать ночь аль-Кадр можно по следующим признакам – в самую важную ночь для мусульман погода стоит безоблачная, не бывает ни особо холодно, ни жарко. Луна светит всю ночь ясно, а звезды и метеоры не падают. Ночь Могущества и Предопределения имеет свое необычное сияние, а Солнце наутро восходит как полная Луна – с нежным светом, без ослепляющих лучей. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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