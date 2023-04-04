https://sputnik-georgia.ru/20230404/oppozitsiya-podderzhivaet-obvinyaemogo-v-popytke-szhech-politseyskogo-v-tbilisi--mdinaradze-276406003.html

Оппозиция поддерживает обвиняемого в попытке сжечь полицейского в Тбилиси – Мдинарадзе

Оппозиция поддерживает обвиняемого в попытке сжечь полицейского в Тбилиси – Мдинарадзе

Обвиняемый в нападении на полицейских и поджоге патрульного автомобиля был ранее судим за насилие над отцом 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T12:02+0400

2023-04-04T12:02+0400

2023-04-04T12:18+0400

грузия

новости

политика

мамука мдинарадзе

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Оппозиция поддерживает человека, который обвиняется в попытке заживо сжечь полицейского, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Речь идет о ранее судимом 21-летнем Лазаре Григориадисе, который обвиняется в посягательстве на здоровье полицейского и поджоге патрульной машины во время акций в Тбилиси 7–9 марта. После ареста Григориадиса представители ряда оппозиционных партий выразили ему поддержку и солидарность. Они утверждают, что Григориадиса наказывают образцово-показательно. При этом, как отметил Мдинарадзе, если у расследования будут веские доказательства, то должны быть наказаны организаторы. Как отметил Мдинарадзе, полицейским удалось спастись от ожогов "коктейля Молотова" благодаря страховым механизмам и хорошей подготовке. "Оказывается, что мы должны "забить" на это, потому что какой-то оппонент сказал, что его угнетают из-за отличающейся сексуальной ориентации. Уже давно в этой стране никого ни за что не угнетают… Никого не интересует ни отличающаяся сексуальная ориентация, ни взгляд или выражение, или чей-то отличающийся внешний вид", – отметил Мдинарадзе. По делу Григориадиса следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, акция против закона об иноагентах