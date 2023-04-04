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Тысячи пачек контрабандных сигарет изъяли в Грузии в марте
Тысячи пачек контрабандных сигарет изъяли в Грузии в марте
В марте было выявлено 120 фактов незаконного хранения и перевозки табачных изделий 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T20:24+0400
2023-04-04T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Сотрудники департамента налогового мониторинга Службы доходов Минфина Грузии в марте 2023 года изъяли в общей сложности 13 тысяч пачек контрабандных сигарет, среди них 340 устройств для нагревания табака IQOS , сообщает пресс-служба Служба доходов Минфина. По данным ведомства, за указанный период было выявлено 120 фактов незаконного хранения и перевозки табачных изделий. Безакцизный товар изъяли у правонарушителей. Сотрудниками отдела налогового мониторинга Службы доходов Минфина выявлено 120 фактов незаконного хранения и перевозки 13 000 коробок (в том числе 340 айкос) беспошлинной табачной продукции в марте в результате общереспубликанских контрольных мероприятий. Информацию распространяет Служба доходов Министерства финансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, происшествия, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Тысячи пачек контрабандных сигарет изъяли в Грузии в марте
В марте было выявлено 120 фактов незаконного хранения и перевозки табачных изделий
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Сотрудники департамента налогового мониторинга Службы доходов Минфина Грузии в марте 2023 года изъяли в общей сложности 13 тысяч пачек контрабандных сигарет, среди них 340 устройств для нагревания табака IQOS , сообщает пресс-служба Служба доходов Минфина.
По данным ведомства, за указанный период было выявлено 120 фактов незаконного хранения и перевозки табачных изделий. Безакцизный товар изъяли у правонарушителей.
В 71-м случае были составлены протоколы об административных правонарушениях, а материалы направили в суд. По четырем фактам материалы дела были переданы в Следственную службу Минфина Грузии. Еще 45 выявленных фактов не удалось идентифицировать, и были составлены протоколы об изъятии вещей.
Сотрудниками отдела налогового мониторинга Службы доходов Минфина выявлено 120 фактов незаконного хранения и перевозки 13 000 коробок (в том числе 340 айкос) беспошлинной табачной продукции в марте в результате общереспубликанских контрольных мероприятий. Информацию распространяет Служба доходов Министерства финансов.