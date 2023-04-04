https://sputnik-georgia.ru/20230404/ugolovnoe-delo-protiv-trampa-tolko-ukrepit-ego-shansy-na-pereizbranie--advokat-276408332.html

Уголовное дело против Трампа только укрепит его шансы на переизбрание – адвокат

Уголовное дело против Трампа только укрепит его шансы на переизбрание – адвокат

Дело в отношении политика не было бы возбуждено, если бы Трамп не объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в 2024 году, заявил юрист 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T12:52+0400

2023-04-04T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Дело в отношении Дональда Трампа на фоне его намерения опять побороться за пост главы государства в 2024 году только укрепит шансы политика на переизбрание, хоть и представляет собой опасный прецедент политического преследования, заявил РИА Новости адвокат Трампа Джо Такопина. Ожидается, что Трамп появится в нью-йоркском суде во вторник – ему должны предъявить обвинения. Сам экс-президент США ранее призвал своих сторонников выйти на акции протеста и "вернуть наш народ", если ему будут предъявлены обвинения.По словам адвоката, Трамп всегда говорил, что власти используют систему правосудия в качестве оружия, чтобы навредить политическим оппонентам. Как считает юрист, дело в отношении политика "никогда не было бы возбуждено", если бы Трамп не объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году."Это новая, опасная тенденция в этой стране – мы используем прокуратуру в качестве политического оружия. И опасность в том, что сейчас это Дональд Трамп, завтра это может оказаться демократ, мой брат, ваша сестра… Мы должны убедиться, что это осудят во всем мире", – подчеркнул Такопина.Напомним, на прошлой неделе в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По информации телеканала CNN, экс-президенту США будут предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, в том числе касающиеся мошеннических действий в бизнесе.В 2018 году The Wall Street Journal написал о том, что в 2006 году Трамп якобы был в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016-го заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Сам Трамп отрицал эти отношения.Между тем The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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