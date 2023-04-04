https://sputnik-georgia.ru/20230404/v-gorakh-adzharii-poyavitsya-samyy-dlinnyy-v-evrope-ziplayn-276418587.html

В горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн

В горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн

Зиплайн длиной не менее 1 752 метров будет построен близ Батуми, на высоте 2 050 метров над уровнем моря 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T16:45+0400

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2023-04-04T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Самый длинный двухполосный зиплайн в Европе установят на горе Чирухи в Аджарии, говорится в сообщении министерства экономики и финансов Аджарской АР. Гора Чирухи находится в поселке Шуахеви (65 км от Батуми), на высоте 2050 метров над уровнем моря. Оттуда открывается красивейший вид на маленькие озера и летние пастбища. По информации ведомства, тендер на подготовку проектной документации и строительство масштабного объекта уже объявлен. Зиплайн длиной не менее 1 752 метров будет построен по дизайну "Орлиное гнездо" с панорамным видом на долину. Верхнюю станцию устроят на высоте 2 496 метров над уровнем моря. На нижней, стартовой, станции зиплайна разместится центр для туристов и посетителей, с кафетерием и террасой. На обеих станциях будут установлены места для парковки автомобилей и велосипедов и соответствующее освещение. Площадь объекта будет около 3500 га. По условиям тендера, стоимость проекта составляет 9,5 миллиона лари (около 3,7 миллиона долларов). Строительство зиплайна будет осуществлено не позднее 2 октября 2024 года после подписания контракта. Прием предложений начнется 28 апреля 2023 года и завершится 3 мая. Подробности тендера здесь. Сейчас подняться на гору Чирухи можно по туристическим тропам, пройдя водопад Жинвали, озеро Шратиани, пастбище Саричаири, озеро Караголи, пастбище Тетроби, крепость Хихани и альпийский ботанический сад. Зиплайн - спуск по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко используют в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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