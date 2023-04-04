В горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Любители острых ощущений спускаются на территорию Ботанического сада с крепости Нарикала по зиплайн
Зиплайн длиной не менее 1 752 метров будет построен близ Батуми, на высоте 2 050 метров над уровнем моря
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Самый длинный двухполосный зиплайн в Европе установят на горе Чирухи в Аджарии, говорится в сообщении министерства экономики и финансов Аджарской АР.
Гора Чирухи находится в поселке Шуахеви (65 км от Батуми), на высоте 2050 метров над уровнем моря. Оттуда открывается красивейший вид на маленькие озера и летние пастбища.
© Courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.RВ горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
В горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
© Courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.R
По информации ведомства, тендер на подготовку проектной документации и строительство масштабного объекта уже объявлен. Зиплайн длиной не менее 1 752 метров будет построен по дизайну "Орлиное гнездо" с панорамным видом на долину.
Верхнюю станцию устроят на высоте 2 496 метров над уровнем моря.
На нижней, стартовой, станции зиплайна разместится центр для туристов и посетителей, с кафетерием и террасой. На обеих станциях будут установлены места для парковки автомобилей и велосипедов и соответствующее освещение. Площадь объекта будет около 3500 га.
© Courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.RВ горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
В горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
© Courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.R
По условиям тендера, стоимость проекта составляет 9,5 миллиона лари (около 3,7 миллиона долларов). Строительство зиплайна будет осуществлено не позднее 2 октября 2024 года после подписания контракта.
Прием предложений начнется 28 апреля 2023 года и завершится 3 мая. Подробности тендера здесь.
© Courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.RВ горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
В горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
© Courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.R
Сейчас подняться на гору Чирухи можно по туристическим тропам, пройдя водопад Жинвали, озеро Шратиани, пастбище Саричаири, озеро Караголи, пастбище Тетроби, крепость Хихани и альпийский ботанический сад.
Зиплайн - спуск по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко используют в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений.