https://sputnik-georgia.ru/20230404/v-rossii-prokommentirovali-prizyvy-zakryt-vikipediyu-276420124.html

В России прокомментировали призывы закрыть "Википедию"

В России прокомментировали призывы закрыть "Википедию"

Говорить о блокировке "Википедии", пока для нее нет альтернативы, еще рано, заявил Песков 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Призывы в России закрыть "Википедию" прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — по его словам, прежде надо создать альтернативу c достоверной информацией, пишет РИА Новости.Так Песков откликнулся на слова главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, который выступил за закрытие интернет-энциклопедии.Песков напомнил, что в "Википедии" есть множество искажений. "Очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", – отметил Песков.Говорить же о блокировке "Википедии", пока для нее нет альтернативы, еще рано, добавил он.Между тем глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявлял, что отечественный аналог "Википедии" – портал "Знание" – запустят в первом квартале 2023 года. Но пока он находится в тестовом режиме.Напомним, за последний год мировой суд Таганского района Москвы неоднократно назначал фонду Wikimedia штрафы за неудаление из "Википедии" фейков об армии РФ. Всего их сумма составила 9 млн рублей, а по двум новым протоколам фонду грозит штраф еще на 8 миллионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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