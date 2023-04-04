https://sputnik-georgia.ru/20230404/v-rossii-prokommentirovali-prizyvy-zakryt-vikipediyu-276420124.html
В России прокомментировали призывы закрыть "Википедию"
В России прокомментировали призывы закрыть "Википедию"
Говорить о блокировке "Википедии", пока для нее нет альтернативы, еще рано, заявил Песков 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T18:06+0400
2023-04-04T18:06+0400
2023-04-04T18:17+0400
дмитрий песков
россия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23579/32/235793294_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_20323d89ad9b7bb3a470f96cabf67a18.jpg
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Призывы в России закрыть "Википедию" прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — по его словам, прежде надо создать альтернативу c достоверной информацией, пишет РИА Новости.Так Песков откликнулся на слова главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, который выступил за закрытие интернет-энциклопедии.Песков напомнил, что в "Википедии" есть множество искажений. "Очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", – отметил Песков.Говорить же о блокировке "Википедии", пока для нее нет альтернативы, еще рано, добавил он.Между тем глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявлял, что отечественный аналог "Википедии" – портал "Знание" – запустят в первом квартале 2023 года. Но пока он находится в тестовом режиме.Напомним, за последний год мировой суд Таганского района Москвы неоднократно назначал фонду Wikimedia штрафы за неудаление из "Википедии" фейков об армии РФ. Всего их сумма составила 9 млн рублей, а по двум новым протоколам фонду грозит штраф еще на 8 миллионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23579/32/235793294_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_8a6ef01e2d1a1d9b71ede8a967016db5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий песков, россия, в мире, новости
дмитрий песков, россия, в мире, новости
В России прокомментировали призывы закрыть "Википедию"
18:06 04.04.2023 (обновлено: 18:17 04.04.2023)
Говорить о блокировке "Википедии", пока для нее нет альтернативы, еще рано, заявил Песков
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik.
Призывы в России закрыть "Википедию" прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — по его словам, прежде надо создать альтернативу c достоверной информацией, пишет РИА Новости
.
Так Песков откликнулся на слова главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, который выступил за закрытие интернет-энциклопедии.
"В различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную информацию", – сказал он.
Песков напомнил, что в "Википедии" есть множество искажений. "Очень много неправды, очень много ошибок, исторических, фактологических, поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", – отметил Песков.
Говорить же о блокировке "Википедии", пока для нее нет альтернативы, еще рано, добавил он.
Между тем глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявлял, что отечественный аналог "Википедии" – портал "Знание" – запустят в первом квартале 2023 года. Но пока он находится в тестовом режиме.
Напомним, за последний год мировой суд Таганского района Москвы неоднократно назначал фонду Wikimedia штрафы за неудаление из "Википедии" фейков об армии РФ. Всего их сумма составила 9 млн рублей, а по двум новым протоколам фонду грозит штраф еще на 8 миллионов.