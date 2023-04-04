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В США сообщили о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*
В США сообщили о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*
Террорист был ответственен за планирование атак ИГ в Европе, заявили в центральном командовании вооруженных сил США 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T13:27+0400
2023-04-04T13:27+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В Сирии ликвидирован один из главарей террористической группировки "Исламское государство"*, ответственный за планирование атак в Европе – об этом заявило центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM)."Силы Центрального командования США 3 апреля осуществили односторонний удар в Сирии, убив Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури, одного из главарей ИГ* <...>, который был ответственен за планирование атак ИГ в Европе и развивал структуру руководства для ИГ*", – сказано в релизе, опубликованном в Twitter CENTCOM.Сообщается, что никто из мирных жителей в ходе операции не пострадал.По информации CENTCOM, ликвидация Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури временно нарушит способность террористической организации планировать атаки за рубежом.*Запрещенная в России террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, европа, сирия, сша, иг
в мире, новости, происшествия, европа, сирия, сша, иг
В США сообщили о ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ*
13:27 04.04.2023 (обновлено: 13:34 04.04.2023)
Террорист был ответственен за планирование атак ИГ в Европе, заявили в центральном командовании вооруженных сил США
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В Сирии ликвидирован один из главарей террористической группировки "Исламское государство"*, ответственный за планирование атак в Европе – об этом заявило центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
"Силы Центрального командования США 3 апреля осуществили односторонний удар в Сирии, убив Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури, одного из главарей ИГ* <...>, который был ответственен за планирование атак ИГ в Европе и развивал структуру руководства для ИГ*", – сказано в релизе, опубликованном в Twitter CENTCOM.
Сообщается, что никто из мирных жителей в ходе операции не пострадал.
По информации CENTCOM, ликвидация Халида Айяда Ахмеда аль-Джабури временно нарушит способность террористической организации планировать атаки за рубежом.
*Запрещенная в России террористическая организация