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https://sputnik-georgia.ru/20230404/zheleznaya-doroga-gruzii-perekhodit-na-osobyy-rezhim-raboty-po-sluchayu-paskhi-276408645.html
Железная дорога Грузии переходит на особый режим работы по случаю Пасхи
Железная дорога Грузии переходит на особый режим работы по случаю Пасхи
В этом году православные будут отмечать Пасху 16 апреля 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T13:12+0400
2023-04-04T13:12+0400
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грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначает дополнительные рейсы в направлении городов Батуми и Поти в связи с предстоящим праздником Пасхи. Приобрести билеты на поезд можно с помощью специальных сайтов, аппаратов быстрого зачисления и в кассах ж/д вокзалов. Дополнительные рейсы в направлении Батуми назначены с 14 по 18 апреля включительно. Из Тбилиси поезд будет отправляться в 00:35 и прибывать в Батуми в 05:47. Из Батуми поезд будет отправляться в 00:45, а прибывать в Тбилиси в 05:50. В направлении Поти дополнительные рейсы назначены с 13 по 18 апреля включительно. Из Тбилиси поезд будет отходить 08:45, а прибывать в Поти в 14:10. Из Поти поезд будет отправляться в 16:25 и прибывать в Тбилиси в 21:50. Пасхальные праздники в Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, это выходные дни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, грузинская железная дорога, пасха
грузия, новости, общество, грузинская железная дорога, пасха

Железная дорога Грузии переходит на особый режим работы по случаю Пасхи

13:12 04.04.2023
© photo: Sputnik / StringerПассажирский поезд у перрона. Железнодорожный вокзал в городе Зугдиди
Пассажирский поезд у перрона. Железнодорожный вокзал в городе Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В этом году православные будут отмечать Пасху 16 апреля
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. "Грузинская железная дорога" назначает дополнительные рейсы в направлении городов Батуми и Поти в связи с предстоящим праздником Пасхи.
Приобрести билеты на поезд можно с помощью специальных сайтов, аппаратов быстрого зачисления и в кассах ж/д вокзалов.
Дополнительные рейсы в направлении Батуми назначены с 14 по 18 апреля включительно. Из Тбилиси поезд будет отправляться в 00:35 и прибывать в Батуми в 05:47. Из Батуми поезд будет отправляться в 00:45, а прибывать в Тбилиси в 05:50.
В направлении Поти дополнительные рейсы назначены с 13 по 18 апреля включительно. Из Тбилиси поезд будет отходить 08:45, а прибывать в Поти в 14:10. Из Поти поезд будет отправляться в 16:25 и прибывать в Тбилиси в 21:50.
Пасхальные праздники в Грузии в этом году продлятся с 14 по 17 апреля, это выходные дни.
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