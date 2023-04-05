Ансамбль "Эрисиони" планирует гастрольный тур по Европе
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Творчество культового грузинского коллектива увидят в Швейцарии, Франции, Италии, Финляндии и Германии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони" планирует грандиозный тур по странам Европы в 2024 году, сообщает телеканал "Рустави 2".
Ансамбль уже запланировал концерты в Швейцарии, Франции, Италии, Финляндии и Германии.
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Но до этого легендарный ансамбль даст концерт в тбилисском концертном зале (Филармония) 20 и 21 мая 2023 года. На данный момент члены ансамбля проводят генеральные репетиции и готовятся ко встрече с грузинской публикой.
"Эрисиони" представят старые и новые хореографические постановки, народные песни, которые ансамбль собирал со всей страны.
"Ансамбль-музей" – так часто называют "Эрисиони", ведь с момента своего основания он собирает и возрождает уникальные фольклорные образцы из разных регионов.
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно".
Более сотни артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосия. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.