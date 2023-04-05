https://sputnik-georgia.ru/20230405/ansambl-erisioni-planiruet-gastrolnyy-tur-po-evrope-276411555.html

Ансамбль "Эрисиони" планирует гастрольный тур по Европе

Ансамбль "Эрисиони" планирует гастрольный тур по Европе

Творчество культового грузинского коллектива увидят в Швейцарии, Франции, Италии, Финляндии и Германии 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T08:01+0400

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культура

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культурная жизнь грузии

ансамбль "эрисиони"

анонсы

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони" планирует грандиозный тур по странам Европы в 2024 году, сообщает телеканал "Рустави 2". Ансамбль уже запланировал концерты в Швейцарии, Франции, Италии, Финляндии и Германии. Но до этого легендарный ансамбль даст концерт в тбилисском концертном зале (Филармония) 20 и 21 мая 2023 года. На данный момент члены ансамбля проводят генеральные репетиции и готовятся ко встрече с грузинской публикой. "Эрисиони" представят старые и новые хореографические постановки, народные песни, которые ансамбль собирал со всей страны. "Ансамбль-музей" – так часто называют "Эрисиони", ведь с момента своего основания он собирает и возрождает уникальные фольклорные образцы из разных регионов. Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно". Более сотни артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосия. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, культурная жизнь грузии, ансамбль "эрисиони", анонсы