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https://sputnik-georgia.ru/20230405/ansambl-erisioni-planiruet-gastrolnyy-tur-po-evrope-276411555.html
Ансамбль "Эрисиони" планирует гастрольный тур по Европе
Ансамбль "Эрисиони" планирует гастрольный тур по Европе
Творчество культового грузинского коллектива увидят в Швейцарии, Франции, Италии, Финляндии и Германии 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T08:01+0400
2023-04-05T08:01+0400
культура
грузия
культурная жизнь грузии
ансамбль "эрисиони"
анонсы
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони" планирует грандиозный тур по странам Европы в 2024 году, сообщает телеканал "Рустави 2". Ансамбль уже запланировал концерты в Швейцарии, Франции, Италии, Финляндии и Германии. Но до этого легендарный ансамбль даст концерт в тбилисском концертном зале (Филармония) 20 и 21 мая 2023 года. На данный момент члены ансамбля проводят генеральные репетиции и готовятся ко встрече с грузинской публикой. "Эрисиони" представят старые и новые хореографические постановки, народные песни, которые ансамбль собирал со всей страны. "Ансамбль-музей" – так часто называют "Эрисиони", ведь с момента своего основания он собирает и возрождает уникальные фольклорные образцы из разных регионов. Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно". Более сотни артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосия. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, грузия, культурная жизнь грузии, ансамбль "эрисиони", анонсы
культура, грузия, культурная жизнь грузии, ансамбль "эрисиони", анонсы

Ансамбль "Эрисиони" планирует гастрольный тур по Европе

08:01 05.04.2023
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца Эрисиони - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2023
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
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Творчество культового грузинского коллектива увидят в Швейцарии, Франции, Италии, Финляндии и Германии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони" планирует грандиозный тур по странам Европы в 2024 году, сообщает телеканал "Рустави 2".
Ансамбль уже запланировал концерты в Швейцарии, Франции, Италии, Финляндии и Германии.
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца Эрисиони - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Но до этого легендарный ансамбль даст концерт в тбилисском концертном зале (Филармония) 20 и 21 мая 2023 года. На данный момент члены ансамбля проводят генеральные репетиции и готовятся ко встрече с грузинской публикой.
"Эрисиони" представят старые и новые хореографические постановки, народные песни, которые ансамбль собирал со всей страны.
"Ансамбль-музей" – так часто называют "Эрисиони", ведь с момента своего основания он собирает и возрождает уникальные фольклорные образцы из разных регионов.
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца Эрисиони - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2023
Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Эрисиони"
© Courtesy of Georgian ensemble Erisioni
Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно".
Более сотни артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосия. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.
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