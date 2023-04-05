Елена Ахвледиани – 122: Топ интересных фактов о великой грузинской художнице
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Елену Ахвледиани называют одной из самых талантливых грузинских художниц, которая изображала Тбилиси так тепло, проникновенно и точно, что при виде ее работ желание прогуляться по уютным, красочным дворикам столицы Грузии возникает сразу
"Прекрасен Париж, но Тбилиси – это чудо", – говорила она. Даже Серго Параджанов как-то сказал: "Тбилиси у меня ассоциируется с Элечкой". Так все ласково называли Ахвледиани.
Не зря мы сегодня вспомнили о Елене Ахвледиани. У нас есть прекрасный повод – ее день рождения. Именно поэтому Sputnik Грузия расскажет читателям об интересных фактах из жизни Ахвледиани, о которых вы могли не знать.
Добрая душа
© photo: Sputnik / РИА Новости / / Перейти в фотобанкГрузинская художница, график Елена Дмитриевна Ахвледиани
Грузинская художница, график Елена Дмитриевна Ахвледиани
© photo: Sputnik / РИА Новости //
Елена Ахвледиани с самого детства отличалась удивительной добротой. Однажды она вышла погулять в родном городе Телави, а вернулась домой без накидки и платья. Оказалось, что по пути она встретила легко одетую и продрогшую девочку. Ахвледиани подарила ей свою одежду не задумываясь.
Талантливый человек талантлив во всем
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЕлена Ахвледиани в Тбилиси
Елена Ахвледиани в Тбилиси
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Вы знали, что Ахвледиани была талантлива не только в изобразительном искусстве, но и отличалась музыкальностью? Оказывается, в 13-летнем возрасте Елена Ахвледиани устроила в гимназии концерт, на котором исполняла оперные арии! В семье даже были уверены, что Елена будет заниматься музыкой, но она выбрала рисование.
Роковая ошибка
После неудавшейся попытки устроить свое личное счастье, Елена уехала учиться во Францию. Там она захотела научиться вождению и арендовала машину. Несмотря на то, что она еще плохо водила, все же осмелилась выйти в людное место.
© photo: courtesy of Georgian Museum of Photography / Кетеван Магалашвили и Елена Ахвледиани
Кетеван Магалашвили и Елена Ахвледиани
© photo: courtesy of Georgian Museum of Photography /
Ахвледиани не справилась с управлением и врезалась в магазин на углу улицы, разбив витрину и прилавок. Пострадала и она сама. У Елены, которая была на третьем месяце беременности, случился выкидыш. К сожалению, это была ее первая и последняя беременность.
Принципиальная Ахвледиани
Первая персональная выставка Ахвледиани прошла в Париже. Выставку посетил Пабло Пикассо, который заинтересовался картиной "Зима в Телави" и захотел ее приобрести. Но Елена заявила, что никогда не продаст эту работу.
© photo: Sputnik / / Перейти в фотобанкРаботы грузинской художницы, графика Елены Дмитриевны Ахвледиани
Работы грузинской художницы, графика Елены Дмитриевны Ахвледиани
© photo: Sputnik //
Зато Амедео Модильяни она предложила свою другую картину за символическую сумму. Узнав, что Модильяни не смог купить ее из-за отсутствия средств, она принесла ее ему домой и оставила, но тщеславный художник вернул подарок обратно. Елена снова послала ему картину. И это продолжалось до тех пор, пока художники не пришли к компромиссу.
Не только пейзажи, но и ню
© photo: courtesy of Alexandra ObolonkovaЕлена Ахвледиани осматривает московскую выставку. Фрагмент экспозиции «Грузинские палестины»
Елена Ахвледиани осматривает московскую выставку. Фрагмент экспозиции «Грузинские палестины»
© photo: courtesy of Alexandra Obolonkova
Оказывается, Ахвледиани любила рисовать не только пейзажи, но и интересовалась тематикой ню. В период жизни в Париже грузинка создала целую серию работ в этом стиле. Женский внутренний мир и гармония художницы хорошо представлены в этих работах.
Работа в театре
Вернувшись на родину, Елена Ахвледиани устраивала персональные выставки в разных городах Грузии и, будучи в Кутаиси, познакомилась с известным грузинским режиссером Котэ Марджанишвили, который, увидев творчество художницы, предложил ей работу в театре. Ахвледиани была очень удивлена этому предложению и даже сказала, что у нее вряд ли получится.
© photo: Sputnik / Грузинская художница, график Елена Дмитриевна Ахвледиани
Грузинская художница, график Елена Дмитриевна Ахвледиани
© photo: Sputnik /
"У вас очень хорошо получится, об этом говорят ваши работы. В вашей живописи столько декоративности, каждая картина так слаженно скомпонована, вы так чувствуете пространство, а природу и архитектурное сооружение наполняете таким человеческим настроением, что вам обязательно надо работать в театре!" – убедил ее Марджанишвили.
В итоге Елена Ахвледиани оформила более 80 спектаклей в различных театрах Советского Союза.
Икона стиля
Вы знали, что в честь Елены Ахвледиани прошел перформанс на Tbilisi Fashion Week в 2017 году? Авторы хотели передать харизму, стиль, энергетику и цветовую гамму творчества Ахвледиани.
© Sputnik / Denis Aslanov / Закрытие Tbilisi Fashion Week
Закрытие Tbilisi Fashion Week
© Sputnik / Denis Aslanov /
В ходе шоу модели – молодые девушки и юноши – были одеты в костюмы и наряды эпохи Елены Ахвледиани, а также отражали ключевые моменты ее жизни – годы учебы во Франции, Италии, а также возвращение в любимую Грузию.