https://sputnik-georgia.ru/20230405/elena-akhvlediani-parizh-prekrasen-no-tbilisi--eto-chudo-276452791.html

Елена Ахвледиани: Париж прекрасен, но Тбилиси – это чудо

Елена Ахвледиани: Париж прекрасен, но Тбилиси – это чудо

Сегодня, 5 апреля, Грузия отмечает 122-летие со дня рождения выдающейся грузинской художницы Елены Ахвледиани 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T17:01+0400

2023-04-05T17:01+0400

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культура

грузия

элене ахвледиани

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Тбилиси Елены Ахвледиани... Как же человек должен любить то, что рисует, чтобы у любого другого человека, смотрящего на его работы, возникало единственное желание – запрыгнуть и нырнуть в эти картины.Как же нужно чувствовать то, что рисуешь, чтобы твои работы сопровождала такая теплая аура и музыка. Не знаю как вы, а я, смотря на картины Елены Ахвледиани, про себя всегда напеваю только мне известную мелодию.Сегодня мы особенно гордо и почтительно встречаем прославленного в мире грузинского живописца, графика, художника театра и кино, Лауреата Премии имени Руставели, Народного художника Грузии и просто благороднейшую, элегантную, утонченную, прямую и удивительно достойную женщину – госпожу Елену (Эличку) Ахвледиани, которая родилась именно в этот день, 5 апреля 1898 года, в городе Телави.Отец Елены Ахвледиани, Димитри, был отставным военным врачом, а мать Елена была потомком рода Эристави, благородная и теплая женщина. У Димитри Ахвледиани была амбулатория, где он бесплатно принимал больных. Маленькая Елена с детства отличалась удивительной добротой. Однажды в Телави она вышла погулять, а вернулась домой без накидки и платья. Оказалось, что по пути она встретила девочку, легко одетую и продрогшую… Маленькая Елена, не задумываясь, прямо на улице подарила ей свою одежду.В 1910 году семья переехала в Тбилиси и поселилась на Елизаветинской улице. Елена ходила во 2-ю женскую гимназию. Она была очень способной и выделялась среди сверстниц. В 13-летнем возрасте устроила в гимназии концерт, где исполнила оперные арии.Вообще, в семье все свыклись с мыслью, что Елена будет заниматься музыкой, но сама она выбрала рисование. Предположительно, из-за своего учителя рисования Николая Склифосовского, художественная студия которого была расположена во дворе Ахвледиани, и который заявил родителям Елены: "Не знаю, какой музыкант выйдет из вашей дочери, но то, что из нее выйдет необыкновенный художник, я вам гарантирую".В 1922 году Елена поступила в только что открывшуюся академию художеств, в класс великого грузинского художника Гиго Габашвили, и с первого же дня настолько выделялась среди сокурсников, что ей назначили особую стипендию. А спустя год вместе с Ладо Гудиашвили, Давидом Какабадзе, Кето Магалашвили и другими успешными, талантливыми студентами отправилась на стажировку в Париж. Примечательно, что эту акцию профинансировало общество по распространению грамотности, председателем которого был известный грузинский художник, первый директор Музея искусств Грузии Димитри Шеварднадзе.В это время супруг Елены, Аполлон Какабадзе, отправлялся в командировку в Италию, и Елена была вынуждена сменить Париж на Рим. Она объездила всю Италию и, естественно, переносила на холст виды несравненного Рима, Венеции, Флоренции. А через два года приехала в Париж и присоединилась к своим грузинским коллегам и друзьям.Следует отметить, что первая персональная выставка Елены Ахвледиани прошла в Париже, который в тот период считался центром мировой культуры. Разумеется, это был довольно рискованный шаг, но он полностью себя оправдал.Интересно, что посетивший выставку Елены Ахвледиани Пабло Пикассо нацелился на одну из картин художницы "Зима в Телави" и захотел ее приобрести. Но Елена с кахетинской прямотой заявила ему, что никогда не продаст эту работу.Зато Модильяни она за символическую цену продала свою другую картину. Узнав, что Модильяни не смог купить ее из-за отсутствия средств, она принесла ему домой и оставила, но тщеславный художник вернул подарок обратно. Елена снова послала ему картину. И это продолжалось до тех пор, пока художники не пришли к компромиссу.Просто представьте атмосферу Парижа тех времен и двух художников-гигантов – Пикассо и Модильяни – которым запали в душу работы грузинки Елены Ахвледиани.Вернувшись на родину, Елена Ахвледиани устраивала персональные выставки в разных городах Грузии и, будучи в Кутаиси, познакомилась с известным грузинским режиссером Котэ Марджанишвили. Художница вспоминала: "Как только Котэ Марджанишвили увидел меня, он подошел и сказал: "Ваши картины доставили мне столько радости, что без всякого разрешения, – тут он обнял меня и расцеловал, – вот так будет лучше". Я, даже не успев как следует разглядеть его, невольно сделала то же, что он: обняла его и горячо поцеловала. – "Видите, мы уже друзья. Я не буду вас величать Еленой Давидовной, а просто – Эличка".К тому же, он пригласил ее работать в театр. С того дня Елена стала Эличкой.Елена Ахвледиани оформила более 80 спектаклей в различных театрах Советского Союза. Она дружила с выделенными представителями русской интеллигенции. Легендарную актрису Елену Гоголеву она пешком подняла на Мтацминда, чтобы оживить для нее изображенный на своих полотнах Тбилиси. С великим Святославом Рихтером, который всякий раз, когда у него появлялось свободное время, спешил в Тбилиси, чтобы повидаться с Эличкой, она прогуливалась по узким тбилисским улочкам. В ее доме собиралось великолепное общество – поэты, писатели, художники и актеры. В один из таких дней на ее рояле, подаренном великим грузинским композитором Отаром Тактакишвили, играл Рихтер, к тому же на фоне своих живописных работ. Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко читали стихи о Грузии.Для грузинских представителей искусства дом Элички Ахвледиани был фактически вторым домом.Предлагаем уникальные кадры, где даже Ладо Гудиашвили затанцевал:Елена Ахвледиани еще в 60-е годы прошлого века с грустью говорила, что Тбилиси утрачивает прежний колорит и лоск. Она настолько старательно и с душой переносила на холст виды старого Тбилиси, что впоследствии главный архитектор столицы Грузии, замечательный человек Шота Кавлашвили, при реставрации различных районов старого города пользовался именно ее зарисовками.28 декабря 1975 года Елена Ахвледиани выступала с речью на открытии одной из выставок и плохо себя почувствовала. Ее последними словами было: "Как стыдно, у всех на…". Такой она была гордой и утонченной.30 декабря 1975 года она скончалась. Но оставила нам огромное богатство, свет и любовь… имя которым – Эличка Ахвледиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, элене ахвледиани