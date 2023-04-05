https://sputnik-georgia.ru/20230405/gruziya-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnoy-turisticheskoy-vystavke-v-baku-276460341.html

Грузия приняла участие в международной туристической выставке в Баку

Грузия приняла участие в международной туристической выставке в Баку

Посетители выставки могут ознакомиться с самыми перспективными и интересными туристическими направлениями и продуктами Грузии 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в туристической выставке AITF 2023 в Баку, сообщает пресс-служба ведомства. Международная выставка "Туризм и путешествия" проходит в Баку в Экспоцентре с 4 по 6 апреля. На выставке свои направления демонстрируют национальные и региональные туристические компании, авиалинии, гостиничные сети, санатории, рекреационные центры и международные клиники. По информации пресс-службы, посетители выставки, проходящей в Баку, могут ознакомиться с туристическими направлениями и продуктами Грузии. С целью популяризации Грузии и увеличения потока туристов на AITF 2023 Национальная администрация туризма уже провела встречи с представителями туристического сектора Азербайджана, влиятельными лицами и блогерами. На Бакинской туристической выставке были представлены страны Европейского Союза и Азии, международные туроператоры и авиакомпании. В Баку в составе грузинской делегации также находились представители Департамента туризма и развития курортов Аджарии. В 2022 году Грузию посетило 152 969 туристов из Азербайджана, это на 84,9% выше показателя за 2021 год. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Из общего числа визитов 3,6 миллиона были туристическими, что на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 71,9%. В свою очередь туристы из Грузии составляют 5,1% от общего количества визитеров, посетивших Азербайджан в 2022 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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