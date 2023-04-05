Грузия приняла участие в международной туристической выставке в Баку
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия на туристической выставке AITF 2023 в Баку
© Georgian National Tourism Administration
Посетители выставки могут ознакомиться с самыми перспективными и интересными туристическими направлениями и продуктами Грузии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в туристической выставке AITF 2023 в Баку, сообщает пресс-служба ведомства.
Международная выставка "Туризм и путешествия" проходит в Баку в Экспоцентре с 4 по 6 апреля. На выставке свои направления демонстрируют национальные и региональные туристические компании, авиалинии, гостиничные сети, санатории, рекреационные центры и международные клиники.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия на туристической выставке AITF 2023 в Баку
Грузия на туристической выставке AITF 2023 в Баку
© Georgian National Tourism Administration
По информации пресс-службы, посетители выставки, проходящей в Баку, могут ознакомиться с туристическими направлениями и продуктами Грузии.
С целью популяризации Грузии и увеличения потока туристов на AITF 2023 Национальная администрация туризма уже провела встречи с представителями туристического сектора Азербайджана, влиятельными лицами и блогерами.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия на туристической выставке AITF 2023 в Баку
Грузия на туристической выставке AITF 2023 в Баку
© Georgian National Tourism Administration
На Бакинской туристической выставке были представлены страны Европейского Союза и Азии, международные туроператоры и авиакомпании.
В Баку в составе грузинской делегации также находились представители Департамента туризма и развития курортов Аджарии.
В 2022 году Грузию посетило 152 969 туристов из Азербайджана, это на 84,9% выше показателя за 2021 год.
© Georgian National Tourism AdministrationГрузия на туристической выставке AITF 2023 в Баку
Грузия на туристической выставке AITF 2023 в Баку
© Georgian National Tourism Administration
В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.
Из общего числа визитов 3,6 миллиона были туристическими, что на 131,6% больше, чем в 2021 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 71,9%. В свою очередь туристы из Грузии составляют 5,1% от общего количества визитеров, посетивших Азербайджан в 2022 году.