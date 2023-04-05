https://sputnik-georgia.ru/20230405/mer-tbilisi-obyavil-konkurs-na-provedenie-festivaley-strit-arta-276450766.html
Мэр Тбилиси объявил конкурс на проведение фестивалей стрит-арта
Мэр Тбилиси объявил конкурс на проведение фестивалей стрит-арта
Стрит-арта в Тбилиси станет больше, пообещал мэр города и призвал художников к участию в конкурсе 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T15:39+0400
2023-04-05T15:39+0400
2023-04-05T15:39+0400
новости
грузия
общество
тбилиси
каха каладзе
фестиваль стрит-арта и граффити
стрит-арт
стрит-арт в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24671/68/246716833_0:124:3000:1812_1920x0_80_0_0_1e665f26e828157ca567c74e3c21b457.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Конкурс на проведение фестивалей стрит-арта и свободных проектов этого направления в современном изобразительном искусстве объявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Градоначальник подчеркнул, что мэрия Тбилиси поддерживает практически все проекты, которые проводятся в сфере уличного искусства. В рамках этих проектов известные грузинские и зарубежные стрит-арт художники уже создали множество интересных работ, которые можно увидеть в подземных переходах, на стенах многоэтажных домов и различных зданиях столицы. Подавать заявки в мэрию Тбилиси можно будет в течение всего апреля, а затем проекты будут осуществляться в течение года. Подробности на сайте муниципалитета столицы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24671/68/246716833_210:0:2790:1935_1920x0_80_0_0_7e3e2911420a351521358f9b30728538.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, тбилиси, каха каладзе, фестиваль стрит-арта и граффити, стрит-арт, стрит-арт в грузии
новости, грузия, общество, тбилиси, каха каладзе, фестиваль стрит-арта и граффити, стрит-арт, стрит-арт в грузии
Мэр Тбилиси объявил конкурс на проведение фестивалей стрит-арта
Стрит-арта в Тбилиси станет больше, пообещал мэр города и призвал художников к участию в конкурсе
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Конкурс на проведение фестивалей стрит-арта и свободных проектов этого направления в современном изобразительном искусстве объявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"За последние четыре года в Тбилиси было создано более 70-ти таких стрит-арт произведений. На этот раз у нас новая инициатива — мы хотим объявить конкурс, который объединит фестивали уличного искусства и свободные проекты", – сказал Каладзе на заседании городского совета.
Градоначальник подчеркнул, что мэрия Тбилиси поддерживает практически все проекты, которые проводятся в сфере уличного искусства.
В рамках этих проектов известные грузинские и зарубежные стрит-арт художники уже создали множество интересных работ, которые можно увидеть в подземных переходах, на стенах многоэтажных домов и различных зданиях столицы.
Подавать заявки в мэрию Тбилиси можно будет в течение всего апреля, а затем проекты будут осуществляться в течение года. Подробности на сайте муниципалитета столицы Грузии.