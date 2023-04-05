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Мэр Тбилиси объявил конкурс на проведение фестивалей стрит-арта

Мэр Тбилиси объявил конкурс на проведение фестивалей стрит-арта

Стрит-арта в Тбилиси станет больше, пообещал мэр города и призвал художников к участию в конкурсе 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T15:39+0400

2023-04-05T15:39+0400

2023-04-05T15:39+0400

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стрит-арт

стрит-арт в грузии

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Конкурс на проведение фестивалей стрит-арта и свободных проектов этого направления в современном изобразительном искусстве объявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Градоначальник подчеркнул, что мэрия Тбилиси поддерживает практически все проекты, которые проводятся в сфере уличного искусства. В рамках этих проектов известные грузинские и зарубежные стрит-арт художники уже создали множество интересных работ, которые можно увидеть в подземных переходах, на стенах многоэтажных домов и различных зданиях столицы. Подавать заявки в мэрию Тбилиси можно будет в течение всего апреля, а затем проекты будут осуществляться в течение года. Подробности на сайте муниципалитета столицы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, тбилиси, каха каладзе, фестиваль стрит-арта и граффити, стрит-арт, стрит-арт в грузии