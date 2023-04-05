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Движение транспорта в высокогорной Сванети частично восстановлено
Движение транспорта в высокогорной Сванети частично восстановлено
Движение удалось восстановить после проведения очистительных работ 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T10:42+0400
2023-04-05T10:42+0400
2023-04-05T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Восстановлено движение на участке Местиа-Кала дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Восстановить движение для отдельных видов автотранспорта на 138-170 км участка данной дороги удалось благодаря проведенным очистительным работам, сообщили в ведомстве.На 170-186 км участка (Кала-Ушгули) запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На 1-170 км участка (Зугдиди-Кала) автомобильной дороги движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, погода
грузия, новости, департамент автомобильных дорог, погода
Движение транспорта в высокогорной Сванети частично восстановлено
10:42 05.04.2023 (обновлено: 11:05 05.04.2023)
Движение удалось восстановить после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Восстановлено движение на участке Местиа-Кала дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Восстановить движение для отдельных видов автотранспорта на 138-170 км участка данной дороги удалось благодаря проведенным очистительным работам, сообщили в ведомстве
.
На 170-186 км участка (Кала-Ушгули) запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
На 1-170 км участка (Зугдиди-Кала) автомобильной дороги движение автотранспорта свободное.