https://sputnik-georgia.ru/20230405/na-uchastke-dorogi-v-vysokogornoy-gruzii-chastichno-vosstanovleno-dvizhenie-dlya-avtomobiley-276438013.html

Движение транспорта в высокогорной Сванети частично восстановлено

Движение транспорта в высокогорной Сванети частично восстановлено

Движение удалось восстановить после проведения очистительных работ 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Восстановлено движение на участке Местиа-Кала дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Восстановить движение для отдельных видов автотранспорта на 138-170 км участка данной дороги удалось благодаря проведенным очистительным работам, сообщили в ведомстве.На 170-186 км участка (Кала-Ушгули) запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На 1-170 км участка (Зугдиди-Кала) автомобильной дороги движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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