https://sputnik-georgia.ru/20230405/ochen-udobnyy-obschestvennyy-transport-276447170.html

Очень "удобный" общественный транспорт

Очень "удобный" общественный транспорт

В социальных сетях и в личных разговорах жителей Тбилиси постоянно говорят о том, что общественный транспорт в столице не справляется с пассажиропотоком. 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T13:47+0400

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карикатуры

транспорт в грузии

транспорт

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В часы пик автобусы и вагоны метро переполнены, однако мэрия обещает, что совсем скоро общественный транспорт в Тбилиси станет одним из лучших в Европе. Столичный градоначальник Каха Каладзе много раз говорил, что политика мэрии направлена на то, чтобы общественным транспортом пользовались как можно больше людей, особенно в рабочие дни.Мэрия Тбилиси в 2023-2024 годы закупит 200 новых 18-метровых автобусов, что увеличит вместимость и, соответственно, сделает общественный транспорт более комфортным и доступным. Благодаря этому новшеству вместимость общественного транспорта увеличится с 84 тысяч до 110 тысяч мест, отметил мэр.За последние годы парк автобусов в Тбилиси был полностью обновлен, при этом выросло количество автобусов – с 655 до 860. Однако этого очевидно недостаточно.

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