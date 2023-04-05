https://sputnik-georgia.ru/20230405/ograblenie-banka-gruzii---badri-esebua-poluchil-pervyy-prigovor-276454597.html
Ограбление "Банка Грузии" – Бадри Эсебуа получил первый приговор
Ограбление "Банка Грузии" – Бадри Эсебуа получил первый приговор
В приговоре суда речь идет об эпизоде обвинения, которое касается оружия, обнаруженного у Эсебуа при задержании 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T16:16+0400
2023-04-05T16:16+0400
2023-04-05T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Зугдидский районный суд приговорил обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии – Бадри Эсебуа – к четырем годам лишения свободы по части незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся. В приговоре суда речь идет об эпизоде обвинения, которое касается оружия, обнаруженного у Эсебуа при задержании. На прошлом заседании Эсебуа признал свою вину по этому эпизоду и адвокаты требовали минимального срока наказания по этой части, однако сторона обвинения выступила против. На рассмотрение в суде остается главное дело о самом ограблении банка. Эсебуа по этому делу обвиняется по четырем статьям УК Грузии: "Принуждение", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов", "Совершение террористического акта" и "Захват заложников с целью терроризма". В этом эпизоде Эсебуа не признает своей вины. Между тем прокуратура представила решающее доказательство – результат одорологической экспертизы, опровергающий заявление адвокатов Эсебуа о том, что у стороны обвинения нет доказательств, что под маской грабителя "Банка Грузии" скрывался именно их подзащитный. Дело об ограблении банка Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки. МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт. Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы. Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"банк грузии", грузия, зугдиди, самегрело-земо сванети, происшествия, новости
"банк грузии", грузия, зугдиди, самегрело-земо сванети, происшествия, новости
Ограбление "Банка Грузии" – Бадри Эсебуа получил первый приговор
16:16 05.04.2023 (обновлено: 16:38 05.04.2023)
В приговоре суда речь идет об эпизоде обвинения, которое касается оружия, обнаруженного у Эсебуа при задержании
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Зугдидский районный суд приговорил обвиняемого в совершении самого дерзкого ограбления банка в Грузии – Бадри Эсебуа – к четырем годам лишения свободы по части незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Эсебуа задержали 8 февраля в сельском доме его родственника. Он обвиняется в вооруженном нападении и взятии нескольких десятков заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 21 октября 2020 года. По данным следствия, злоумышленник, получив требуемые 500 тысяч долларов, скрылся.
В приговоре суда речь идет об эпизоде обвинения, которое касается оружия, обнаруженного у Эсебуа при задержании.
На прошлом заседании Эсебуа признал свою вину по этому эпизоду и адвокаты требовали минимального срока наказания по этой части, однако сторона обвинения выступила против.
"Чистосердечное признание не означает признания факта, что у него было оружие. Тут речь идет о происхождении оружия. Оружие, как известно, было приобретено незаконно. Следствие ведется по факту продажи этого оружия. В этом плане обвиняемый молчит и не сотрудничает со следствием", – пояснила прокурор Миранда Церетели.
На рассмотрение в суде остается главное дело о самом ограблении банка.
Эсебуа по этому делу обвиняется по четырем статьям УК Грузии: "Принуждение", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов", "Совершение террористического акта" и "Захват заложников с целью терроризма".
В этом эпизоде Эсебуа не признает своей вины. Между тем прокуратура представила решающее доказательство – результат одорологической экспертизы, опровергающий заявление адвокатов Эсебуа о том, что у стороны обвинения нет доказательств, что под маской грабителя "Банка Грузии" скрывался именно их подзащитный.
Дело об ограблении банка
Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.
Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.
МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.
Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.
Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.