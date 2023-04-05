https://sputnik-georgia.ru/20230405/politicheskie-schety---ekspert-iz-gruzii-o-predyavlenii-obvineniy-donaldu-trampu-276462750.html

Политические счеты – эксперт из Грузии о предъявлении обвинений Дональду Трампу

Политические счеты – эксперт из Грузии о предъявлении обвинений Дональду Трампу

Трамп становится популярнее и поэтому его искусственно хотят отстранить, утверждает Кикнадзе 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T18:59+0400

2023-04-05T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Обвинения, предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу, политизированны и связаны с его намерением принять участие в предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года, заявила политолог Тамар Кикнадзе в беседе с Sputnik Грузия. Дональд Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения. Рассмотрение дела по существу ожидается в январе 2024 года. После предъявления обвинений Трамп покинул Нью-Йорк. Он вылетел в свое поместье во Флориде. По ее словам, арест экс-президента – это негативное и беспрецедентное явление для американского общества."Это говорит о глобальных изменениях в американском обществе, которые мы наблюдаем в последнее время. Это кризис. Все это указывает на глобальные изменения. Их политическая элита была неприкосновенна. К сожалению, для общества эти процессы не к лучшему", – говорит Кикнадзе.Трампу грозит 136 лет тюрьмы – фото из зала суда >>Как считает эксперт, консолидированности американской политической элиты пришел конец. Дональд Трамп во вторник отверг все выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Всего обвинения были предъявлены по 34 пунктам – по количеству ложных записей, внесенных в отчетную документацию. Максимальное наказание по обвинениям, выдвинутым в адрес экс-президента, составляет 136 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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